Na Câmara, Bolsonaro defendeu 'liberdade' de alunos que admiravam Hitler

Enquanto deputado, Jair Bolsonaro discursou na Câmara dos Deputados em defesa de estudantes de um colégio militar que elegeram o líder nazista Adolf Hitler como personagem histórico que mais admiravam. A revelação foi feita pelo site da revista Veja

Em discurso feito em 21 de janeiro de 1998, o deputado Jair Bolsonaro defendeu os oito alunos do Colégio Militar de Porto Alegre que citaram Adolf Hitler como personagem histórico que mais admiravam.

O deputado Jair Bolsonaro discursa na Câmara Crédito: Alex Ferreira/Câmara dos Deputados

O nazista recebeu a maioria dos votos de 84 dos 158 formandos da turma de 1995 do Colégio Militar de Porto Alegre que escolheram a personalidade mais admirada em um levantamento feito pela revista Hyloea, publicada por estudantes da instituição dois anos depois, em 1998.

Segundo a Veja, ao defender os estudantes na Câmara dos Deputados, Bolsonaro afirmou que eles estavam "realmente carentes de ordem e de disciplina neste país".

O deputado também relacionou a escolha dos alunos à ausência de exemplo por parte do então presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB).

Eles (os estudantes) têm que eleger aqueles que souberam, de uma forma ou de outra, impor ordem e disciplina Jair Bolsonaro - discurso de 1998

Bolsonaro também ressaltou que não concordava com "as atrocidades cometidas por Adolf Hitler". Mas destacou que a publicação era bancada pelos alunos, que "têm liberdade de escrever o que bem entenderem".

À época Bolsonaro também afirmou: "Devemos respeitar esta juventude que começa, a partir destes debates e desta matéria na imprensa, a se preparar para ser, de fato, cidadãos no futuro". Ele ainda fez críticas ao Centro de Comunicação Social do Exército, "que anunciou que vai acompanhar a revista".

O deputado responsabilizou a imprensa pela repercussão da escolha feita na ocasião pelos estudantes do colégio militar.

"Quero deixar patente minha revolta com a grande mídia, um tanto quanto servil, que criticou duramente o Colégio Militar de Porto Alegre apenas porque nove (foram oito) entre 84 alunos resolveram eleger, entre o Conde Drácula, Hércules, Nostradamus, Rainha Catarina, Ática - só faltou FHC -, Hitler como personalidade histórica mais admirada", disse Bolsonaro, na Câmara, de acordo com a Veja.

Segundo o discurso do parlamentar, se os estudantes tivessem escolhido Fernando Henrique Cardoso "logicamente estariam elegendo o pai do governo mais corrupto da história do Brasil, porque ele não permite que nenhuma denúncia de corrupção seja apurada por esta Casa. O deputado destacou que o então presidente do país não era "exemplo para a juventude".

O discurso foi publicado na edição do dia 22 de janeiro de 1998 do Diário da Câmara dos Deputados e está disponível no site da Câmara, ressaltou a revista Veja.

SUPEROU JESUS, SENNA E TIRADENTES

Reportagem publicada em 19 de janeiro de 1998 pelo Jornal do Brasil mostra que Hitler ficou à frente de personagens como Tiradentes, Ayrton Senna e Joana D'Arc (cada um teve seis votos).

O responsável pelo extermínio de seis milhões de judeus e pela matança de homossexuais e de representantes de minorias étnicas como ciganos também ficou à frente de Jesus Cristo, Mahatma Gandhi, Herbert de Souza (o Betinho) e dos soldados brasileiros que lutaram na II Guerra Mundial, deflagrada por Hitler e que causou a morte de entre 40 milhões e 72 milhões de pessoas.

Na revista Hyloea, os alunos justificaram a escolha do nazista. Citaram sua "inteligência e audácia", seu "dom da palavra" perante as multidões, seu "poder de indução" e sua determinação, informou a Veja.

O crime de apologia ao nazismo está previsto na Lei Federal 9459. A legislação estabelece pena de dois a cinco anos e multa para quem "fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo".