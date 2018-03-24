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Surpresa desagradável

Mulher encontra perereca em salada no pote comprada no supermercado

A professora santista Andressa Diniz levou um susto ontem ao abrir sua salada

Publicado em 23 de Março de 2018 às 21:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2018 às 21:21
A consumidora disse que um representante do mercado onde comprou o produto a procurou Crédito: Reprodução
A professora santista Andressa Diniz levou um susto ontem ao abrir sua salada: entre folhas e legumes, encontrou nada menos do que uma perereca.
"A salada é da marca Ateliê do Sabor, sempre compramos, não foi a primeira vez. É muito gostosa por sinal, mas hoje comecei a comer e percebi que tinha algo estranho...Vejam vcs, parece mentira mas tinha uma rã na minha salada. Não sei o que fazer, mas isso não pode ficar assim", escreveu Andressa na sua página numa rede social nesta madrugada.
Em casos como esse, Roberta Ribeiro, coordenadora do laboratório da Vigilância Sanitária do Rio, orienta o consumidor a guardar o produto e entrar em contato com a vigilância sanitária local:
"Com esse alerta feito, o órgão poderá rastrear o lote e verificar em que ponto da produção ocorreu o problema. Isso não só permite que se puna os culpados, como garante que outras pessoas não passe pela mesma situação", explicou Roberta.
Na manhã desta sexta-feira (23), Andressa contou na sua rede social, que um representante do mercado onde comprou o produto a procurou, assim como a empresa responsável pela produção da salada: o Atêlie do Sabor.
"O representante do mercado entrou em contato comigo, sugerindo a troca do produto ou a devolução do dinheiro, mas o mercado não tem culpa nenhuma, ele vende um produto lacrado do fabricante", disse a professora, informando que a representante da marca foi muito solícita e lhe pediu desculpas: "Disseram que estão tentando averiguar o que realmente aconteceu e me ofereceram uma cesta de produtos da marca, mas confesso que ainda não consigo pensar em comer essa salada", contou Andressa.

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