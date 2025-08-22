Home
>
Brasil
>
Mulher é investigada por perseguir padre após rejeição amorosa em SC

Mulher é investigada por perseguir padre após rejeição amorosa em SC

Ela persegue o padre há cerca de um ano, e conheceu o sacerdote após buscar ajuda espiritual; a identidade dela não foi revelada

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 13:37

Uma mulher se tornou alvo de investigação por suspeita de perseguir e difamar um padre que rejeitou suas investidas amorosas, segundo a Polícia Civil de Santa Catarina. Ela persegue o padre há cerca de um ano, e conheceu o sacerdote após buscar ajuda espiritual no Santuário de Nova Veneza, na região sul de Santa Catarina, segundo o delegado Márcio Neves. A identidade dela não foi revelada.

Recomendado para você

Ela persegue o padre há cerca de um ano, e conheceu o sacerdote após buscar ajuda espiritual; a identidade dela não foi revelada

Mulher é investigada por perseguir padre após rejeição amorosa em SC

IBGE também diz que 4,7 milhões de domicílios ainda queimam lixo, especialmente na zona rural

18 milhões vivem em lares que usam rede geral, mas que não recebem água diariamente

"Estou totalmente arrependido. Me sinto arrependido dessa crueldade que eu fiz", disse homem que cortou patas de cavalo. Ele ainda não foi preso.

Com facão, homem corta as quatro patas de cavalo, no interior de SP

Após conhecer o padre, ela se apaixonou. A investigação aponta que a mulher demonstrou interesse em se envolver amorosamente com o religioso, que sempre a rejeitou por princípios católicos. A igreja católica não permite que padres mantenham relações amorosas ou sexuais. Rejeitada, ela começou uma campanha de difamação contra o sacerdote. O padre se tornou alvo de divulgação de vídeos e prints com conversas adulteradas, que tiveram repercussão negativa para sua imagem, segundo a polícia. A mulher chegou a criar um perfil falso no WhatsApp em que se passava pelo religioso, além de ter inventado que ele havia desviado recursos da igreja.

No começo deste mês, a Polícia Civil esteve na casa dela e apreendeu três celulares usados na campanha difamatória. A mulher foi indiciada por perseguição, mas fez um acordo com a Justiça de Santa Catarina para não responder ao processo criminal. Ela concordou em pagar o valor de R$ 40 mil à diocese de Criciúma e está proibida de se aproximar do padre, de mencionar o nome dele ou comparecer às missas e eventos religiosos realizados pela diocese. Se desobedecer as regras estabelecidas no acordo, ela pagará multa no valor de 20 salários mínimos.

Como o padre e a mulher não tiveram as identidades reveladas, não foi possível localizá-los para pedir posicionamento. A diocese de Criciúma não se manifestou publicamente sobre o assunto.

Leia mais

Imagem - Com facão, homem corta as quatro patas de cavalo, no interior de SP

Com facão, homem corta as quatro patas de cavalo, no interior de SP

Imagem - "Fazenda de maconha": Advogado é preso suspeito de ser dono de grande cultivo da erva

"Fazenda de maconha": Advogado é preso suspeito de ser dono de grande cultivo da erva

Imagem - "Fuzis Caseiros": Fábrica clandestina é descoberta no interior de São Paulo

"Fuzis Caseiros": Fábrica clandestina é descoberta no interior de São Paulo

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais