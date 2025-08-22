Na Chapada Diamantina

"Fazenda de maconha": Advogado é preso suspeito de ser dono de grande cultivo da erva

Operação deflagrada na última quinta-feira (21) acontece em meio a um planejamento da Polícia Civil da Bahia contra plantações de maconha em Morro de Chapéu

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 08:25

Suspeito, que não teve a identidade divulgada, foi preso em casa no bairro de Acupe de Brotas. Operação foi deflagrada na última quinta-feira (21) Crédito: Freepik

Um advogado de 71 anos foi preso nesta quinta-feira (21) em Salvador suspeito de ser o dono de uma fazenda utilizada para cultivar maconha no município turístico de Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina. Suspeito, que não teve a identidade divulgada, foi preso em casa no bairro de Acupe de Brotas. Operação deflagrada nesta quinta-feira (21) acontece em meio a um planejamento da Polícia Civil da Bahia contra plantações de maconha em Morro de Chapéu.



Outros três suspeitos também foram presos. Entre eles está uma mulher de 60 anos, que seria responsável pela fazenda; um homem de 28 anos e outro suspeito, que não teve a idade divulgada. Quarto suspeito foi preso com drogas e armas. Policiais apreenderam com o homem: armas, munições, celulares, notebooks, 43 porções de maconha, 42 de cocaína, balança, além de dinheiro em espécie.

