Em Minas Gerais

Mulher é detida e liberada sob suspeita de incitar filho a agredir adolescente

A mulher é investigada pela Polícia Civil sob suspeita do crime de corrupção de menores para prática de crime

A mãe do jovem disse que a direção do Senac, onde eles estudam, já havia sido alertada sobre os supostos casos de homofobia. A instituição disse que presta acompanhamento pedagógico a seus estudantes. "Diante do ocorrido com dois estudantes fora da unidade, a instituição, seguindo suas diretrizes, tomou as medidas regimentais cabíveis, além da promoção do diálogo entre as partes envolvidas e seus respectivos responsáveis legais", disse a instituição, em nota.>