Próximo ao Complexo de Israel

Mulher é atingida por bala perdida dentro de supermercado no RJ

A vítima estava no estacionamento do estabelecimento, situado em um dos acessos à Cidade Alta, comunidade do Complexo de Israel

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 17:02

Mulher baleada dentro de supermercado sendo socorrida Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma mulher foi baleada por uma bala perdida na tarde desta segunda-feira (5) dentro de um mercado no bairro de Cordovil, na zona norte do Rio de Janeiro. Ela estava no estacionamento do estabelecimento, situado em um dos acessos à Cidade Alta, comunidade do Complexo de Israel. De acordo com a Polícia Militar, equipes do 16º BPM (Olaria) foram acionadas para verificar a entrada da vítima no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a mulher recebe atendimento, aparentemente de um médico, ainda no local.

Testemunhas relataram que a vítima foi atingida durante um confronto, quando criminosos teriam disparado na direção de um blindado da Polícia Militar. O caso está sob investigação da Polícia Civil. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da mulher.

Em nota, a Polícia Militar disse que , "de acordo com o comando do 16º BPM, equipes foram verificar a entrada de uma mulher com ferimentos provocados por disparo de arma de fogo no Hospital Estadual Getúlio Vargas. Segundo informações iniciais, a vítima foi ferida no interior de um estabelecimento comercial, localizado no bairro de Cordovil. Ocorrência em andamento".

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta