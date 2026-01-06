Home
>
Brasil
>
Aluno é perseguido e morto a facadas dentro de academia no PR

Aluno é perseguido e morto a facadas dentro de academia no PR

O criminoso abordou a vítima assim que ela saiu da academia; as identidades dos dois não foram reveladas

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 13:46

Momento do crime em academia de Londrina, no Paraná
Momento do crime em academia de Londrina, no Paraná Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem foi esfaqueado e morto dentro de uma academia em Londrina (PR) no início da noite desta segunda-feira (5). O criminoso abordou a vítima assim que ela saiu da academia. O caso por ocorreu em uma unidade da rede Panobianco na rua prefeito Faria Lima, no bairro Maringá, por volta das 18h40. As identidades dos dois não foram reveladas. O suspeito iniciou uma conversa com o jovem para abordá-lo, mas logo em seguida começou a esfaqueá-lo. O aluno ia em direção ao seu carro, em um estacionamento da rua, quando foi surpreendido pelo agressor de quem tentou correr por metros.

Recomendado para você

O criminoso abordou a vítima assim que ela saiu da academia; as identidades dos dois não foram reveladas

Aluno é perseguido e morto a facadas dentro de academia no PR

A polícia não informou os nomes dos presos e as defesas não foram localizadas; eles foram presos preventivamente sob suspeita de estupro de vulnerável

Professor e mulher são presos sob suspeita de estupro a alunas de escola de vôlei na Bahia

Desaparecido desde o dia 1°, Roberto Tomaz foi encontrado vivo na manhã desta segunda (5), ao chegar sozinho a uma fazenda, em Antonina, no litoral do Paraná

'Pensei que era o fim', diz jovem que passou 5 dias perdido no pico PR

Para fugir, a vítima retornou para o interior da academia. Imagens da câmera de segurança mostram o homem pulando uma grade de metal, mas é alcançado na sequência pelo criminoso, que dá uma última facada. O jovem foi esfaqueado ao menos cinco vezes e não resistiu aos ferimentos. Segundo o delegado Vitor Dutra, um policial militar à paisana estava treinando no local no momento e deteve o esfaqueador, que foi preso em flagrante.

A motivação do crime ainda está sendo investigada. Ainda de acordo com Dutra, o autor foi autuado por homicídio qualificado, devido ao modo cruel usado, além da perseguição e emboscada empregadas. A Panobianco disse não ter "qualquer participação ou responsabilidade sobre o ocorrido". "Um episódio de violência que teve início fora de suas dependências e que, infelizmente, teve desfecho dentro do estabelecimento", afirmou em nota publicada nesta segunda-feira (5).

A academia está fechada nesta terça-feira (6). A direção decidiu pelo fechamento em respeito aos familiares da vítima e deve retornar com as atividades a partir desta quarta-feira (7).

Leia mais

Imagem - Professor e mulher são presos sob suspeita de estupro a alunas de escola de vôlei na Bahia

Professor e mulher são presos sob suspeita de estupro a alunas de escola de vôlei na Bahia

Imagem - 'Pensei que era o fim', diz jovem que passou 5 dias perdido no pico PR

'Pensei que era o fim', diz jovem que passou 5 dias perdido no pico PR

Imagem - Brasileira foi morta por patroa em Portugal agredida com bloco de cimento na cabeça

Brasileira foi morta por patroa em Portugal agredida com bloco de cimento na cabeça

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais