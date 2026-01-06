Emocionante

'Pensei que era o fim', diz jovem que passou 5 dias perdido no pico PR

Desaparecido desde o dia 1º, Roberto Tomaz foi encontrado vivo na manhã desta segunda (5), ao chegar sozinho a uma fazenda, em Antonina, no litoral do Paraná

Roberto Farias Tomaz, de 20 anos, ficou desaparecido por cinco dias em um pico do Paraná Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Roberto Farias Tomaz, 19, que estava desaparecido desde o dia 1º no pico Paraná, diz ter acreditado que havia chegado ao seu limite quando se deparou com uma cachoeira de mais de 30 metros na mata. "Eu pensei que era o fim, que eu já tinha, talvez, morrido, porque alucinei, em um momento. Mas eu pedi forças para Deus, pedi forças para minha mãe, pensei em toda a minha família e falei em querer chegar bem em casa", delcarou o jovem à RPC, afiliada da TV Globo no Paraná.

Desaparecido desde o dia 1º, Roberto foi encontrado vivo na manhã desta segunda (5), ao chegar sozinho a uma fazenda da CGH (Central Geradora Hidrelétrica) Cacatu, em Antonina, no litoral do Paraná. A informação foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Paraná às 10h45. O jovem foi encaminhado ao hospital da cidade e, segundo os socorristas, aparentava estar bem.

"Eu passei por um penhasco e não tinha onde eu me escorar. Me escorei em mato para poder passar. Tinha uma cachoeira de mais de 30 metros e não tinha mais como eu voltar para trás. Olhei para frente e e eu estava com minha última refeição, uma ameixa e um pouco de panetone, e comi. Olhei para a cachoeira e falei: vai, mesmo que eu ande pelo vale da sombra, eu não temo mal algum, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pensei na minha família e pulei", relembrou o jovem.

Roberto Farias Tomaz ao lado da equipe médica que o acompanha após quase cinco dias na mata, no pico Paraná (PR); ele foi levado para o Hospital Municipal de Antonina por volta das 12h desta segunda-feira (5) Crédito: Divulgação/Sesa

A operação de resgate mobilizou mais de 100 bombeiros militares e contou com o apoio diário de cerca de 300 voluntários. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, Roberto deu entrada às 11h55 no Hospital Municipal Dr. Sílvio Bittencourt Linhares, em Antonina, para avaliação médica. "O paciente está lúcido, apresenta sinais de desidratação leve, hematomas em membros inferiores e assaduras na região inguinal. Ele foi submetido à profilaxia medicamentosa e reidratação endovenosa", informa a pasta.

Segundo os bombeiros, Roberto e uma amiga, Thayane Smith, 19, iniciaram a subida do pico por uma trilha por volta das 13h do dia 31 de dezembro. Antes de alcançarem o cume, o jovem passou mal, mas a dupla seguiu até o topo, alcançado por volta das 4h do primeiro dia de 2026. Com 1.877 metros de altitude, o pico Paraná é a montanha mais alta do Sul do Brasil.

