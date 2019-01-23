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Pistoleiros

MP do Rio já tem nomes de dez matadores do Escritório do Crime

Assassinos de aluguel estão sendo mapeados e abrindo diferentes frentes de investigação

Publicado em 23 de Janeiro de 2019 às 08:38

Publicado em 

23 jan 2019 às 08:38
A vereadora Marielle Franco foi assassinada em 14 de março, junto com o motorista Anderson Gomes Crédito: Reprodução
O Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Rio já identificou os nomes de dez matadores que atuam para o Escritório do Crime, a organização criminosa de pistoleiros que atuam no estado e, de acordo com a linha de investigação dos promotores, está por trás do assassinato de Marielle Franco.
O grupo vem atuando há cerca de cinco anos no Rio de Janeiro, sem que a Polícia Civil fluminense tenha detectado as ações — o que chama a atenção do MP e da Polícia Federal.
Além de explorar atividades no ramo da construção civil e outras típicas da milícia, a exemplo das cobranças de serviços clandestinos de TV a cabo, transporte alternativo e taxas de proteção, a cúpula do grupo é suspeita de ser responsável por uma sequência de homicídios ligados às disputas do jogo do bicho no estado.
A maioria desses inquéritos não anda há anos, por inação da Polícia Civil e da Justiça fluminense.

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