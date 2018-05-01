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Inquérito

MP arquivou investigação sobre condições do prédio que desabou em SP

Em nota, instituição diz que órgãos fiscalizadores informaram não haver risco

Publicado em 01 de Maio de 2018 às 20:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mai 2018 às 20:44
Incêndio de grandes proporções atinge prédio no Largo do Paissandu, no centro de São Paul Crédito: Corpo de Bombeiros de São Paulo
O Ministério Público de São Paulo encerrou em 16 de março um inquérito que apurava a existência de risco no prédio que desabou na madrugada desta terça-feira e, agora, vai reabrir as investigações.
Em nota, a Promotoria de Habitação e Urbanismo afirmou que o inquérito havia sido aberto em agosto de 2015, mas que desde então os órgãos públicos incumbidos de fiscalizar o imóvel - a Defesa Civil de São Paulo e a Secretaria Especial de Licenciamentos - informaram que, apesar do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) estar vencido, "não havia risco concreto que demandasse sua interdição".
Segundo a nota, a Secretaria do Patrimônio Público da União (SPU) também informou ao Ministério Público que estava providenciando a retirada dos ocupantes do prédio numa ação de reintegração de posse, devido a uma parceria que levaria a Prefeitura de São Paulo a ocupar o imóvel. Em 2017, segundo a SPU, o prédio foi cedido para a Prefeitura para que nele fosse instalada a Secretaria de Educação e Cultura de São Paulo.
O Ministério Público diz que a retirada das famílias do imóvel já era prevista numa ação de reintegração de posse desde 2014.
"Por outro lado, as informações referentes à falta de AVCB e necessidade de adaptação da edificação não demandavam medidas, nesse momento, por parte desta instituição. Com a desocupação do prédio haveria que se aguardar, por primeiro, o projeto de utilização do local pela Prefeitura de São Paulo", diz a nota.
Os promotores afirmam que vão reabrir as investigações para verificar a "veracidade dos relatórios técnicos encaminhados ao Ministério Público pelos órgãos públicos responsáveis pela manutenção e fiscalização" do prédio.
 

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