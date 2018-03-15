Motorista de Marielle cobria o oficial que estava acidentado

Anderson Pedro Gomes, motorista assassinado com a vereadora Marielle Franco Crédito: Reprodução/Facebook (Agatha Arnaus)

A viúva do motorista Anderson Pedro Gomes, que dirigia o carro em que estava a vereadora Marielle Franco (PSOL), esteve no Instituto Médico-Legal (IML), no Santo Cristo, no Centro do Rio, para reconhecer o corpo do marido. Ela disse que Anderson trabalhava há pouco tempo como Uber e que nos últimos dois meses cobria o motorista da vereadora que estava acidentado.

"Anderson era uma pessoa muito boa, estávamos casados há 4 anos. Nosso filho Arthur nasceu com má formação, ele era um pai muito amoroso, vai ser muito difícil explicar para o meu filho que ele vai ter que ficar sem o pai. A dor é muito grande" afirmou viúva, que mora no Engenho da Rainha, na Zona Norte do Rio.