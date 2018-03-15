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Criminalidade

Motorista de Marielle cobria o oficial que estava acidentado

Anderson foi assassinado junto com Marielle Franco na noite desta quarta-feira (14) após a vereadora deixar um evento chamado 'Jovens Negras Movendo as Estruturas'

Publicado em 15 de Março de 2018 às 16:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2018 às 16:55
Anderson Pedro Gomes, motorista assassinado com a vereadora Marielle Franco Crédito: Reprodução/Facebook (Agatha Arnaus)
A viúva do motorista Anderson Pedro Gomes, que dirigia o carro em que estava a vereadora Marielle Franco (PSOL), esteve no Instituto Médico-Legal (IML), no Santo Cristo, no Centro do Rio, para reconhecer o corpo do marido. Ela disse que Anderson trabalhava há pouco tempo como Uber e que nos últimos dois meses cobria o motorista da vereadora que estava acidentado.
"Anderson era uma pessoa muito boa, estávamos casados há 4 anos. Nosso filho Arthur nasceu com má formação, ele era um pai muito amoroso, vai ser muito difícil explicar para o meu filho que ele vai ter que ficar sem o pai. A dor é muito grande" afirmou viúva, que mora no Engenho da Rainha, na Zona Norte do Rio.
Anderson foi assassinado junto com Marielle Franco na noite desta quarta-feira (14) após a vereadora deixar um evento chamado "Jovens Negras Movendo as Estruturas", na Rua dos Inválidos, na Lapa. O crime aconteceu por volta das 21h30m na Rua João Paulo I, no Estácio, próximo à prefeitura do Rio. Eles estavam acompanhados de uma assessora da vereadora, que foi atingida por estilhaços. A principal linha de investigação é a de execução.

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