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Violência

Morre primeiro oficial baleado desde o início da intervenção no Rio

Diego Martins Graça foi baleado no pescoço por criminosos no dia 15 de setembro, durante uma operação no Complexo da Penha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2018 às 16:59

Publicado em 07 de Outubro de 2018 às 16:59

Capitão do Exército, Diego Martins Graça foi atingido no pescoço no Complexo da Penha Crédito: Reprodução
O Comando Militar do Leste (CML) informou a morte, neste domingo (7) cedo, do capitão do Exército Diego Martins Graça. Baleado no pescoço por criminosos no dia 15 de setembro, durante operação no Complexo da Penha, zona norte da capital, o militar teve o quadro clínico agravado e acabou morrendo neste domingo.
Diego é o primeiro oficial ferido em combate desde o início da intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, em fevereiro deste ano. Os criminosos usaram a estrutura de um Centro Integrado de Educação Pública (Ciep) para atacar de cima os militares que iniciavam uma operação no Complexo da Penha.
O capitão foi socorrido imediatamente e levado pela tropa para o Hospital Central do Exército (HCE), em Triagem, zona norte da cidade, onde morreu.
De acordo com o CML, estão sendo tomadas as providências com relação ao velório e ao sepultamento de Diego Martins Graça, atendendo a orientações da família.

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