Morre o ex-governador do DF Joaquim Roriz, aos 82 anos

Ex-governador Joaquim Roriz (PSC) Crédito: Agência Brasil

Morreu nesta quinta-feira o ex-governador do Distrito Federal Joaquim Roriz, aos 82 anos. Internado há um mês no Hospital Brasília, o político não resistiu após sofrer um choque séptico decorrente de complicações de uma infecção pulmonar. A equipe médica e a família confirmaram a informação ao G1. Ele deixa a mulher, Weslian, três filhas e quatro netos.

Roriz foi internado no hospital com quadro de pneumonia e febre. Nesta quarta-feira, o quadro de saúde do ex-governador se agravou em função de um infarto à tarde e duas paradas cardíacas ao fim da noite, que se somaram à infecção.

Segundo o G1, o político lutava contra diversas doenças crônicas, como diabetes (descoberta há 30 anos), mal de Alzheimer, demência, hipertensão e insuficiência renal. O quadro de saúde dele era considerado grave há um ano. Precisava fazer hemodiálise todo dia, em casa. Com as complicações da diabetes, Roriz teve a perna direita amputada na altura do joelho.

NA POLÍTICA

Natural de Luziânia, em Goiás, Roriz começou como vereador da cidade natal. De lá, foi eleito deputado estadual em 1978, deputado federal em 1982 e vice-governador de Goiás, em 1986. Foi também prefeito da capital do estado nos dois anos seguintes, como interventor.

Fernando Collor. Roriz assumiu o governo do Distrito Federal no dia em que deixou a administração municipal de Goiânia, após ser indicado pelo então presidente José Sarney. Na ocasião, o DF não escolhia o chefe do Executivo distrital por voto direto. Em 1990, saiu do cargo para chefiar o Ministério da Agricultura nas duas primeiras semanas do governo de

O político voltou ao governo do DF em março de 1991 - o primeiro governador eleito na capital. Ele também seria escolhido pelo povo para o cargo em 1998 e 2002.