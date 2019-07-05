Morre Chico Lobo, braço direito de João de Deus em Abadiânia

O administrador da Casa Dom Inácio de Loyola, Chico Lobo, morreu nesta quinta-feira (4), em Anápolis, cidade de Goiás. Ele era considerado braço direito do médium João de Deus, que está preso desde dezembro de 2018 após acusações de abusos sexuais.
Segundo informações do colunista Amaury Jr, Chico era responsável pelos cuidados com o centro onde aconteciam os atendimentos espirituais e onde mulheres dizem ter sido abusadas sexualmente pelo espírita.
O velório do administrador, que também era ex-vice-prefeito de Abadiânia, aconteceu na manhã desta quinta-feira (4) na Câmara de Vereadores de Abadiânia. Em nota publicada na web, a Câmara disse que Chico era um "homem íntegro, prestativo, generoso e que no decorrer de sua vida pública trabalhou pelo desenvolvimento da cidade".