Morre bebê que foi retirado com vida do próprio velório no Acre

Causa da morte foi um quadro de choque séptico e sepse neonatal, uma infecção generalizada que atingiu todo o organismo e levou à falência múltipla dos órgãos, segundo Sesacre

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 14:52

Bebê acriano estava no próprio enterro quando foi reconhecido como vivo Crédito: Reprodução/g1 Acre

O bebê que havia sido declarado natimorto na Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco, e retirado do próprio velório no último sábado (25), morreu na noite de domingo (26), por volta das 23h, na mesma unidade de saúde da capital acreana. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), a causa da morte foi um quadro de choque séptico e sepse neonatal, uma infecção generalizada que atingiu todo o organismo e levou à falência múltipla dos órgãos.

A história ganhou repercussão no sábado quando o bebê de apenas cinco meses de gestação foi dado como morto e já estava sendo velado, quando familiares perceberam que ele chorava dentro do caixão, mesmo após ficar cerca de 12 horas dentro de um saco. Após a morte, a secretaria de saúde informou que o caso está sendo rigorosamente apurado, e a equipe responsável pelo atendimento inicial foi afastada para assegurar a lisura de todo o processo.

Relembre

Segundo informações divulgadas pelo MP-AC (Ministério Público do Acre), a família da criança informou que, na manhã dde sábado (25), cerca de 12 horas após o bebê ser dado como morto, uma funerária particular chegou a buscá-lo na maternidade e o levou para ser enterrado no cemitério. Antes do sepultamento, porém, uma parente pediu para abrir o caixão e viu que ele estava chorando.



O recém-nascido foi dado como morto na Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco. Em nota, a Sesacre (Secretaria de Estado de Saúde do Acre), por meio da direção da maternidade, informou que o bebê atendido na unidade foi inicialmente declarado sem sinais vitais após um parto normal, na noite de sexta (24). "Todos os protocolos de reanimação foram rigorosamente seguidos pela equipe multiprofissional, e o óbito foi constatado e comunicado à família", divulgou a pasta.

Secretaria de Saúde confirmou que bebê foi encontrado com vida 12 horas após receber atestado de óbito. "Já fora das dependências da unidade, o bebê, prematuro extremo, apresentou sinais vitais e foi imediatamente levado de volta à maternidade". Até neste sábado (25), ele estava em estado gravíssimo, "sob cuidados intensivos e acompanhamento contínuo da equipe médica e de enfermagem", divulgou a pasta.

No início da manhã desta segunda, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), confirmou o óbito ocorrido às 23h15 de domingo, em decorrência de um quadro de choque séptico e sepse neonatal.

"Neste momento de imensa dor, expressamos nossa solidariedade e respeito à mãe, ao pai e a todos os familiares, desejando que encontrem conforto e acolhimento diante dessa perda irreparável. Todos os esforços possíveis foram realizados para garantir o melhor cuidado e suporte durante todo o período de internação", diz nota divulgada pela pasta. Veja, abaixo, o texto na íntegra.

Nota da Sesacre na íntegra A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio da direção da Maternidade Bárbara Heliodora, comunica, com profundo pesar, o falecimento do recém-nascido atendido na unidade (após ter apresentado sinais vitais, depois de declarado óbito), ocorrido às 23h15 de domingo, 26 de outubro, em decorrência de um quadro de choque séptico e sepse neonatal. Neste momento de imensa dor, expressamos nossa solidariedade e respeito à mãe, ao pai e a todos os familiares, desejando que encontrem conforto e acolhimento diante dessa perda irreparável. Todos os esforços possíveis foram realizados para garantir o melhor cuidado e suporte durante todo o período de internação. Reforçamos que, devido à prematuridade extrema do bebê, a transferência para outra unidade não chegou a ser cogitada pela equipe médica, diante do alto risco de agravamento do quadro. O caso está sendo rigorosamente apurado, e a equipe responsável pelo atendimento inicial foi afastada para assegurar a lisura de todo o processo. A Sesacre e a equipe da maternidade lamentam profundamente o desfecho e reafirmam seu compromisso de redobrar o olhar e seguir aprimorando, a cada dia, o cuidado e a atenção humanizada à vida. Simone da Silva Prado - Diretora-geral da Maternidade Bárbara Heliodora

Pedro Pascoal Duarte Pinheiro Zambon - Secretário de Estado de Saúde do Acre

*Com informações da agência Folhapress.

