Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Morre, aos 84 anos, cientista político Wanderley Guilherme dos Santos
Educação

Morre, aos 84 anos, cientista político Wanderley Guilherme dos Santos

Wanderley Guilherme dos Santos foi vítima de pneumonia. O intelectual estava internado desde quinta-feira (24) em um hospital particular no Rio de Janeiro

Publicado em 26 de Outubro de 2019 às 18:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2019 às 18:14
O cientista político Wanderley Guilherme dos Santos Crédito: Agencia Brasil/arquivo
Morreu na madrugada deste sábado (26), o cientista político Wanderley Guilherme dos Santos, de 84 anos, vítima de pneumonia. O intelectual estava internado desde quinta-feira (24) em um hospital particular no Rio de Janeiro.
Wanderley, como era chamado diretamente por seus colegas e alunos, teve longa carreira iniciada em 1958 após a formação em filosofia na antiga Universidade do Brasil, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na qual trabalhou e chegou a professor titular. Ele publicou 32 livros, conforme seu currículo na Plataforma Lattes do CNPQ.
Escrevia sobre teoria política, democracia, cidadania e ação coletiva. Ganhou reputação nacional aos 27 anos ao escrever, em 1962, um artigo com ampla repercussão, com o título Quem vai dar o golpe no Brasil?, dois anos antes da deposição do ex-presidente João Goulart.
O acadêmico foi diretor da Fundação Casa de Rui Barbosa (2011-2012), tinha doutorado em Ciência Política na Universidade de Stanford (Estados Unidos) e passagem por seis universidades e institutos, entre eles o Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (Iuperj), atual Instituto de Estudos Sociais e Políticos (Iesp), vinculado à Universidade Estadual do Rio de Janeiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fabricio Coelho, Fernanda Caliari e Maria
Fernanda Caliari inaugura seu novo endereço fashion em Vitória
Imagem de destaque
O último ato de Lula: abrir mão da disputa
Imagem de destaque
ES terá 2 grandes festivais de música caipira. Um deles com Renato Teixeira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados