Morre, aos 84 anos, cientista político Wanderley Guilherme dos Santos

O cientista político Wanderley Guilherme dos Santos Crédito: Agencia Brasil/arquivo

Morreu na madrugada deste sábado (26), o cientista político Wanderley Guilherme dos Santos, de 84 anos, vítima de pneumonia. O intelectual estava internado desde quinta-feira (24) em um hospital particular no Rio de Janeiro.

Wanderley, como era chamado diretamente por seus colegas e alunos, teve longa carreira iniciada em 1958 após a formação em filosofia na antiga Universidade do Brasil, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na qual trabalhou e chegou a professor titular. Ele publicou 32 livros, conforme seu currículo na Plataforma Lattes do CNPQ.

Escrevia sobre teoria política, democracia, cidadania e ação coletiva. Ganhou reputação nacional aos 27 anos ao escrever, em 1962, um artigo com ampla repercussão, com o título Quem vai dar o golpe no Brasil?, dois anos antes da deposição do ex-presidente João Goulart.