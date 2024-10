Morre 2° menino internado no Rio sob suspeita de comer bombom envenenado

Morre 2º menino internado no Rio sob suspeita de comer bombom envenenado

Criança ficou internada por 10 dias em estado grave. Médico informou à família que encontrou chumbinho no organismo da criança

Morreu nesta quarta-feira, 9, no Rio de Janeiro, o menino Benjamin Rodrigues Ribeiro, de 7 anos, que estava internado em estado grave desde o dia 30 de setembro sob a suspeita de ter ingerido um bombom envenenado .

"A direção do Hospital Municipal Miguel Couto informa que o protocolo para confirmação diagnóstica de morte encefálica do paciente Benjamin seguiu todo o processo técnico preconizado, sendo finalizado nesta quarta-feira, 9 de outubro. Mais detalhes são restritos à família", informou a Secretaria Municipal de Saúde, em nota.

(Divulgação/Prefeitura do Rio)

No último dia 30, Benjamin e um amigo, de seis anos, deram entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Del Castilho, na zona norte da cidade.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, o mais novo chegou à unidade com uma parada cardiorrespiratória e foi reanimado, mas não sobreviveu. Benjamin também foi atendido e, após a estabilização do quadro, foi transferido para o Hospital Municipal Miguel Couto, onde permaneceu internado até esta quarta.