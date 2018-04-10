Moro veta condições especiais para visitas a Lula na PF

Curitiba (PR) - Ex-presidente Lula chega a sede da superintendência da Polícia Federal em Curitiba (Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O juiz Sergio Moro vetou condições especiais para visitas ao ex-presidente Lula enquanto o petista estiver cumprindo pena na Superintendência da Polícia Federal (PF) de Curitiba. Segundo o magistrado, devem ser aplicadas as mesmas regras a que estão submetidos outros condenados da Lava-Jato que estão detidos no prédio, o que significa que Lula só teria direito a se encontrar com advogados ou familiares uma vez por semana.

O despacho de Moro foi anexado no fim da tarde desta segunda-feira ao processo da 12ª Vara da Justiça Federal do Paraná, que cabe a outro juiz e cuida exclusivamente da execução da pena de 12 anos e um mês de prisão de Lula por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do tríplex do Guarujá. A decisão foi publicada na edição desta terça-feira pelo jornal "O Estado de S. Paulo".

A decisão de Moro pode impedir a visita de dez governadores ao petista, que ainda está sendo negociada por PT e PF. Em documento endereçado a Moro na noite desta segunda-feira, o senador Roberto Requião (PMDB-PR) pede autorização judicial para que ele e 11 governadores possam visitar Lula. Até as 11h desta terça-feira, o juiz ainda não tinha respondido ao requerimento.

"Nenhum outro privilégio foi concedido, inclusive sem privilégios quanto a visitações, aplicando-se o regime geral de visitas da carceragem da Polícia Federal, a fim de não inviabilizar o adequado funcionamento da repartição pública", escreveu Moro na ficha individual de execução penal provisória, encaminhada à 12ª Vara.

Em geral, presos que estão na carceragem da PF em Curitiba podem receber visitas às quarta-feiras. Mas, como Lula não está na carceragem, e sim numa sala do Estado Maior, petistas esperam que a PF permita a entrada dos políticos que pretendem viajar nesta terça-feira ao Paraná. O petista teve direito a uma sala especial porque, enquanto era presidente, foi chefe das Forças Armadas.

Segundo o PT, confirmaram presença os governadores do Acre, Tião Viana (PT); de Alagoas, Renan Filho (PMDB); da Bahia, Rui Costa (PT); do Ceará, Camilo Santana (PT); do Maranhão, Flavio Dino (PCdoB); de Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT); da Paraíba, Ricardo Coutinho (PT); de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB); e do Piauí, Wellington Dias (PT).

De acordo com o pedido de Requião, Também fariam parte da comitiva os governadores do Rio Grande do Norte, Robinson Faria (PSD) e do Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD).