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Lava Jato

Moro condena Bendine a 11 anos de prisão por corrupção e lavagem

Ex-presidente do Bando do Brasil e da Petrobras é acusado de receber R$ 3 milhões em propina da Odebrecht
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2018 às 20:14

Publicado em 07 de Março de 2018 às 20:14

Aldemir Bendine, presidente do Banco do Brasil e da Petrobras Crédito: Reprodução/Agência Senado
O ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras Aldemir Bendine foi condenado nesta quarta-feira (7) a 11 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele é acusado de receber R$ 3 milhões em propina da Odebrecht em troca de favorecer a empresa em contratos da Petrobras.
Bendine está preso desde 27 de julho do ano passado, quando a Polícia Federal deflagrou a 42ª fase da Operação Lava-Jato, batizada de Cobra.
Na mesma sentença, o juiz Sergio Moro também condenou pelos mesmos crimes o marqueteiro André Gustavo Vieira, acusado de ser o operador financeiro de Bendine. O empresário Marcelo Odebrecht e o executivo Alvaro Novis foram condenados pelos crimes de corrupção ativa e lavagem de dinheiro nesta mesma ação.
Bendine e André Gustavo foram absolvidos por Moro do crime de organização criminosa.
O ex-presidente do Banco do Brasil sempre negou as acusações e já se disse vítima de perseguição neste processo.

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