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STF

Moraes rejeita pedido de senador do ES para investigar Aras por prevaricação

A ação apresentada por Fabiano Contarato e Alessandro Vieira pedia ao STF que Aras fosse investigado por prevaricação porque teria sido omisso em relação aos atos do presidente Jair Bolsonaro

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 19:37

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 ago 2021 às 19:37
Procurador-geral da República, Augusto Aras, acionou o STF acusando inconstitucionalidade em lei estadual
Procurador-geral da República, Augusto Aras Crédito: Rafael Luz/STJ
O ministro Alexandre de Moraes arquivou a notícia-crime apresentada ao Supremo Tribunal Federal (STF) por senadores contra o procurador-geral da República, Augusto Aras.
A ação apresentada por Fabiano Contarato (Rede-ES) e Alessandro Vieira (Cidadania-SE) pedia para Aras ser investigado por prevaricação porque teria sido omisso em relação aos atos do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).
Moraes, porém, afirmou que é "flagrante a ausência de justa causa" para investigar o procurador-geral e determinou o arquivamento do caso.
"Na presente hipótese, a petição não trouxe aos autos indícios mínimos da ocorrência do ilícito criminal praticado pelo investigado", afirmou.
A notícia-crime fazia parte da ofensiva de parlamentares contra Aras. Além desse caso, senadores também acionaram o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) para que a subprocuradora-geral e uma das pessoas mais próximas de Aras, Lindôra Araújo,  seja punida por ter dado um parecer contestando a eficácia do uso de máscara na prevenção contra a Covid-19.

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