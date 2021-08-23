Moraes rejeita pedido de senador do ES para investigar Aras por prevaricação

A notícia-crime fazia parte da ofensiva de parlamentares contra Aras. Além desse caso, senadores também acionaram o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) para que a subprocuradora-geral e uma das pessoas mais próximas de Aras, Lindôra Araújo, seja punida por ter dado um parecer contestando a eficácia do uso de máscara na prevenção contra a Covid-19.