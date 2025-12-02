Projeto Comprova

Moraes não mandou tirar do ar publicações contra Banco Master

Escritório da mulher do ministro foi contratado pelo Banco Master, mas não há indícios de envolvimento em fraude financeira

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 08:47

Não é verdade que Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, tenha envolvimento no escândalo do Banco Master, ou que o magistrado tenha mandado derrubar posts associando o nome da esposa ao da instituição financeira, como alega um perfil no Instagram.

O escritório de advocacia Barci de Moraes, onde atuam Viviane e dois filhos do casal, como publicou O Globo em abril deste ano, foi contratado pelo banco para representá-lo judicialmente. “De acordo com fontes ligadas ao banco, Viviane representa o Master em algumas poucas ações”, diz a reportagem.

O fato de ela ser advogada da instituição não significa que tenha envolvimento no escândalo envolvendo o Master, liquidado pelo Banco Central em 18 de novembro, após a Polícia Federal deflagrar a Operação Compliance Zero, com o objetivo de “combater a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional”.

O dono e presidente do Master, Daniel Vorcaro, foi preso em 17 de novembro, e o caso deve ser a maior operação de resgate da história do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), com indenizações aos clientes do Master que chegam a R$ 41 bilhões.

Além de o post desinformar ao afirmar que Viviane teria relação com o escândalo, ele também mente ao dizer que Moraes mandou tirar do ar publicações mencionando sua mulher e o banco. Uma busca simples no Google, que pode ser feita por qualquer pessoa, pelo nome de Viviane e do Master, traz como resultado diversas publicações nas principais plataformas sociais e YouTube – muitas com a mesma desinformação do post verificado aqui, de que ela teria envolvimento na fraude.

O Comprova pesquisou no site do STF e encontrou 31 processos em que Viviane consta como uma das advogadas, mas em nenhum deles foi identificada uma ligação direta com o Master.

A reportagem consultou o STF, que afirmou “não ter informação, até o momento” sobre qualquer pedido de Moraes para tirar posts relacionados ao caso de circulação.

A Polícia Federal e o Banco Central também foram contatados, mas não responderam até a publicação deste texto.

Quem criou o conteúdo investigado pelo Comprova

O post verificado aqui foi publicado por um perfil no Instagram com 263 mil seguidores, alinhado à direita. A página publica conteúdos contrários a figuras como Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin, além de, como já afirmado acima, repreender Moraes.

Muitos posts são favoráveis a Bolsonaro e seus filhos e alguns trazem vídeos do guru do bolsonarismo Olavo de Carvalho, morto em 2022.

O Comprova tentou contato com o perfil, mas não houve resposta até a publicação deste texto.

Por que as pessoas podem ter acreditado

A publicação verificada se aproveita do viés de confirmação, quando torna-se mais fácil a pessoa não duvidar de algo em que ela já acredita. Pessoas que são contra as medidas de Alexandre de Moraes têm mais facilidade para não questionar o conteúdo que o mostra supostamente adotando uma medida judicial em favor da sua família.

O viés de confirmação também é reforçado na legenda do post, em que o autor escreve “Entenda a razão pela qual prenderam Bolsonaro!”, sugerindo que a ação de Moraes seria para encobrir a suposta ligação de Viviane com o Master. É possível ver isso a partir de comentários falando em “cortina de fumaça” e “O povo já sabe da roubalheira da esposa dele, não adianta esconder“.

A afirmação de que Bolsonaro teria sido preso para desviar o foco do suposto envolvimento de Viviane no caso do Master viralizou em post do aliado do ex-presidente e pastor Silas Malafaia de 23 de novembro, antes da publicação verificada aqui.

Além disso, a postagem imita a identidade visual de um veículo de informações para conferir credibilidade ao boato, mas não cita a fonte ou a origem das informações.

Fontes que consultamos: Site do governo federal, do Banco Central e do STF, diferentes redes sociais como Instagram, Facebook e TikTok e reportagens sobre o tema.

Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e em aplicativos de mensagens sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas, eleições e golpes virtuais, e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.

