Moraes decreta prisão de Ramagem após ida do deputado para os EUA

Ministro do STF deverá pedir a inclusão do nome do parlamentar na lista da Interpol dos mais procurados do mundo

Rayssa Motta e Fausto Macedo

Estadão Conteúdo

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 17:04

O ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão preventiva do deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), que deixou o país mesmo condenado a 16 anos de reclusão por envolvimento com a trama do golpe. Ramagem estaria em Miami (EUA).

Ministro do STF deverá pedir a inclusão do nome do parlamentar na lista da Interpol dos mais procurados do mundo

O deputado chegou aos EUA em setembro, segundo revelou o portal PlatôBR. Ramagem teria seguido trajeto que incluiu um voo até Boa Vista e, depois, viagem de carro até a fronteira com a Venezuela ou a Guiana.

O ministro do Supremo Tribunal Federal deverá pedir a inclusão do nome do parlamentar na difusão vermelha da Interpol, lista dos mais procurados em todo o mundo.

O decreto de prisão de Ramagem — que estava com o passaporte apreendido e proibido de sair do país, sanções aplicadas no julgamento da ação do golpe — acolheu pedido da Polícia Federal e manifestação da Procuradoria-Geral da República.

Na ação do golpe, Ramagem foi condenado por três crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Ele sempre negou ligação com a trama do golpe.

