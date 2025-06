Trama golpista

Moraes decreta prisão de ex-assessor de Bolsonaro após advogado expor mensagens atribuídas a Cid

Ministro do STF afirma que Marcelo Câmara e seu defensor podem ter cometido crime de obstrução de justiça ao manter contato com ex-ajudante de ordens durante delação

BRASÍLIA - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decretou a prisão preventiva do coronel Marcelo Câmara na ação penal da trama golpista. O ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro foi denunciado no núcleo dos militares envolvidos no plano de golpe. >