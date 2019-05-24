Modelo morto na SPFW teve parada cardíaca e respiratória

Modelo Tales Cotta Crédito: Reprodução/Instagram

A morte do modelo Tales Cotta, que teve um mal súbito no encerramento da última São Paulo Fashion Week , foi causada por uma parada cardíaca seguida de uma parada respiratória, informou em nota a Secretaria de Segurança Pública, na tarde desta quinta-feira (23). O órgão não informou se o modelo tinha alguma doença prévia.

As informações estão no laudo do Instituto Médico Legal, que acaba de ser concluído. O caso segue em investigação pela 91ª DP, e testemunhas serão ouvidas nos próximos dias para a conclusão do inquérito --como ao que tudo indica não há crime, o mais provável é que o caso seja arquivado.

Cotta, de 26 anos, desfilava pela grife Ocksa quando caiu na passarela. Ele chegou a ser socorrido pelos bombeiros e foi levado para um hospital, mas não resistiu.

O evento recebeu críticas por seguir adiante mesmo após a confirmação da morte. Segundo a direção da SPFW, houve reunião com marcas e e houve a opção de cancelar o evento. Ainda segundo a organização, "mesmo abalados, todos decidiram manter os desfiles. Foi decidido também pelo minuto de silêncio na abertura de cada um".

O idealizador da São Paulo Fashion Week, Paulo Borges, afirmou à época que "não existe manual para lidar com uma situação tão trágica, tão inesperada, tão surreal como essa".