Ministros do STF são protegidos por 85 seguranças privados

Sessão plenária no STF Crédito: Nelson Jr./SCO/STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) mantém 85 seguranças privados para dez ministros. O serviço custa R$ 831 mil por mês. Esses profissionais são responsáveis apenas pela proteção pessoal dos ministros, e não das dependências do STF. O contrato atual foi iniciado em novembro de 2017 e tem vigência de dois anos e meio, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. A previsão é gastar cerca de R$ 25 milhões neste período. A empresa responsável é a Esparta Segurança. Os dados estão disponíveis no site do STF.

Na terça-feira, o ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava-Jato na corte, revelou que sua família sofreu ameaças. Cármen Lúcia determinou o aumento da segurança dele, e o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, colocou a Polícia Federal à sua disposição.

Em janeiro, durante o recesso judiciário, Fachin esteve em Curitiba, onde mora sua família. No dia 31, ele voltou para Brasília, em um voo pago pelo Supremo, dentro da cota a qual os ministros têm direito. No mesmo voo, estavam dois seguranças do quadro de servidores do próprio STF.

Nos seis meses anteriores, não foram encontrados registros semelhantes. Os dados de fevereiro ainda não estão disponíveis no site do tribunal. Fachin não especificou quando as ameaças começaram.

No caso dos seguranças privados contratados a maioria trabalha em um regime de 12h, descansando depois 36h. Os turnos são divididos das 7h às 19h (38 pessoas se revezam nesse horário) e das 19h às 7h (horário onde se dividem 44 pessoas). Duas pessoas cuidam da supervisão, e um segurança trabalha em uma regime de 44 horas semanais. Os seguranças andam com pistolas calibre .380, além de outros equipamentos como colete e lanterna.