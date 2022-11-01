Ministros do STF descartam reunião com Bolsonaro enquanto ele não reconhecer derrota

Os ministros conversaram entre si na manhã desta terça-feira (1º) e chegaram à conclusão de que é melhor não se aproximar enquanto não ficar clara qual será a postura do atual chefe do Executivo em relação à sua derrota.

A atual derrota do presidente para Lula foi a primeira da sua carreira política, iniciada em 1989. Desde então, haviam sido nove eleições em sequência: uma para vereador do Rio de Janeiro, sete para a Câmara e a presidencial. Ele nunca precisou reconhecer um fracasso antes.