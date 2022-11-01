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Eleições 2022

Ministros do STF descartam reunião com Bolsonaro enquanto ele não reconhecer derrota

Passadas mais de 40 horas do resultado, o presidente ainda não se manifestou sobre vitória de Lula
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 nov 2022 às 14:45

Publicado em 01 de Novembro de 2022 às 14:45

Juliana Braga

BRASÍLIA - Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) descartam reunirem-se com o presidente Jair Bolsonaro (PL) enquanto ele não se manifestar reconhecendo a derrota para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Passadas mais de 40 horas do momento em que Lula foi considerado matematicamente eleito pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Bolsonaro ainda não se manifestou para reconhecer o resultado e sua equipe de governo não dá indicativos de como funcionará a transição.
Jair Bolsonaro chegando no Palácio da Alvorada
Jair Bolsonaro chegando no Palácio da Alvorada, nesta segunda (31), após derrota nas urnas Crédito: Reuters/Folhapress
Os ministros conversaram entre si na manhã desta terça-feira (1º) e chegaram à conclusão de que é melhor não se aproximar enquanto não ficar clara qual será a postura do atual chefe do Executivo em relação à sua derrota.
Como mostrou a Folha, em meio à série de bloqueios de rodovias no país, integrantes do Judiciário articulam uma força-tarefa para convencer Bolsonaro a reconhecer o resultado da eleição e, assim, ajudar conter os manifestantes que apoiam seu governo.

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Nesta terça-feira (1º), os ministros Bruno Dantas, do TCU (Tribunal de Contas da União), e Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), buscaram outros ministros do Supremo, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), ministros do governo e presidentes de partidos políticos de centro para tentar convencer Bolsonaro a falar.
A atual derrota do presidente para Lula foi a primeira da sua carreira política, iniciada em 1989. Desde então, haviam sido nove eleições em sequência: uma para vereador do Rio de Janeiro, sete para a Câmara e a presidencial. Ele nunca precisou reconhecer um fracasso antes.

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