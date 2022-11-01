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Grupo acaba com bloqueio bolsonarista em rodovia do ES: 'Aqui é favela'

Caminhoneiros bloquearam BR 101, em São Mateus, no Norte do Estado, após a vitória de Lula (PT) no segundo turno das Eleições 2022
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

01 nov 2022 às 07:28

Publicado em 01 de Novembro de 2022 às 07:28

Moradores de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, terminaram com o bloqueio da BR 101 promovido por caminhoneiros bolsonaristas, nesta segunda-feira (31). Em um vídeo divulgado nas redes sociais, um integrante do grupo afirma: "Vamos tirar tudo. Aqui é favela".
Nas imagens é possível ver um grupo contendo as chamas que impediam o fluxo de veículos na rodovia. "Eu falei que os meus meninos iriam chegar e dar um jeito. Estamos resolvendo", afirma um homem. "Vamos tirar tudo, vamos abrir", ordena. 

MINISTRO DO STF DETERMINA LIBERAÇÃO 

As rodovias federais que cortam o Espírito Santo começaram a ser desbloqueadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após determinação do ministro Alexandre de Moraes. A decisão do magistrado foi confirmada pela maioria do Supremo Tribunal Federal (STF) nos primeiros minutos desta terça-feira (1º). Desde segunda-feira (31), após a vitória de Lula (PT) no domingo (30), caminhoneiros bolsonaristas bloqueiam vias em todo o país.
A decisão de Alexandre de Moraes determina que a PRF e polícias militares dos estados tomem ações imediatas para desobstrução de vias. Em caso de descumprimento da ordem, está previsto o eventual afastamento do cargo do diretor da instituição federal, Silvinei Vasques, e a aplicação de uma multa de R$ 100 mil por hora.
Confira abaixo a situação de cada rodovia:

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