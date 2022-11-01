Grupo acaba com bloqueio bolsonarista em rodovia do ES: 'Aqui é favela'

Moradores de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, terminaram com o bloqueio da BR 101 promovido por caminhoneiros bolsonaristas, nesta segunda-feira (31). Em um vídeo divulgado nas redes sociais, um integrante do grupo afirma: "Vamos tirar tudo. Aqui é favela".

Nas imagens é possível ver um grupo contendo as chamas que impediam o fluxo de veículos na rodovia. "Eu falei que os meus meninos iriam chegar e dar um jeito. Estamos resolvendo", afirma um homem. "Vamos tirar tudo, vamos abrir", ordena.

MINISTRO DO STF DETERMINA LIBERAÇÃO

A decisão de Alexandre de Moraes determina que a PRF e polícias militares dos estados tomem ações imediatas para desobstrução de vias. Em caso de descumprimento da ordem, está previsto o eventual afastamento do cargo do diretor da instituição federal, Silvinei Vasques , e a aplicação de uma multa de R$ 100 mil por hora.