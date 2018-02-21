Ministro do STF: Intervenção sem plano não melhora segurança

Alexandre de Moraes, ministro do STF Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, disse nesta quarta-feira (21) que uma medida emergencial, como a intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro, não é suficiente para resolver o problema da segurança pública. Em entrevista à Rádio Jovem Pan, ele afirmou que é preciso fazer planos de médio e longo prazo que levem em conta investimentos em infraestrutura policial, inteligência e combate ao tráfico internacional de drogas.

Segundo Moraes, sem essas mudanças estruturais, pode ser que o Rio experimente apenas uma melhora momentânea provocada pela intervenção.

"Acredito que o que irá resolver ou pelo menos atenuar o problema da segurança pública, e não é só no Rio de Janeiro, é um plano a longo prazo", disse o ministro, que já foi secretário de Segurança Pública no governo de São Paulo e ministro da Justiça durante o governo de Michel Temer.

Moraes cobrou a criação de um fundo federal para a Segurança Pública, capaz de pagar pelas medidas necessárias. Ele acredita que, com a proximidade das eleições, é possível que haja vontade política para que temas relacionados ao combate do crime caminhem no país:

"Isso se combate com inteligência, infraestrutura e dinheiro. Enquanto não houver fundo de segurança real, com dinheiro aplicado para inteligência e formação policial podemos ter medidas emergenciais que não vão resolver", afirmou o ministro. "Vamos ver se as vontades políticas e eleitorais façam com que se aprovem medidas a longo prazo. Senão, podemos ter melhora momentânea, mas isso vai acabar assim que se encerrar a intervenção".

Apesar dos comentários sobre a intervenção federal no Rio, o ministro do Supremo frisou mais de uma vez que não entraria no mérito da decisão da Presidência. Segundo ele, não há nenhum vício constitucional.

Ainda durante a entrevista, Moraes cobrou mais esforços no combate ao tráfico internacional de drogas e armas. Ele lembrou que o problema da falta de segurança não é uma exclusividade do Rio e que o país registra uma taxa de homicídios de 35 por cada grupo de 100 mil habitantes, comparável a países em guerra.