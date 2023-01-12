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São Paulo

Ministério Público de SP vai recorrer da decisão que soltou Richthofen

Suzane foi solta nesta quarta-feira (11) e transferida para o regime aberto após decisão judicial; ela foi condenada a 39 anos e seis meses de prisão por envolvimento na morte dos pais em 2002
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 jan 2023 às 15:07

Publicado em 12 de Janeiro de 2023 às 15:07

Suzane von Richthofen
Suzane von Richthofen foi solta nesta quarta-feira (11) após decisão judicial Crédito: André Vieira | Reprodução | Instagram @suzane_von_rochthofen_br
O Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) informou nesta quinta-feira (12) que vai recorrer da decisão judicial que autorizou a progressão da pena de Suzane Von Richthofen, condenada pela morte dos pais em 2002, para regime aberto.
Suzane foi solta nesta quarta-feira (11) e transferida para o regime aberto após a decisão da 2ª Vara de Execuções Criminais de Taubaté.
O alvará de soltura foi cumprido às 17h35 desta quarta pela Penitenciária Feminina I Santa Maria Eufrásia Pelletier, de Tremembé (SP), onde ela estava presa.
De acordo com o TJSP, a decisão de conceder a progressão ao regime aberto para Suzane foi determinada "após ser verificado o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela Lei de Execução Penal". O órgão não detalhou os motivos da soltura. O caso tramita em segredo de Justiça.

Relembre o crime

Em julho de 2006, Suzane foi condenada a 39 anos e 6 meses de prisão, junto com Daniel e Cristian Cravinhos. Os três foram considerados culpados pelo assassinato do casal Marísia e Manfred Von Richthofen, em outubro de 2002, há pouco mais de 20 anos.
Daniel, namorado de Suzane na época do crime, recebeu a mesma pena que a jovem, enquanto Cristian foi condenado a 38 anos e 6 meses. Os três confessaram o crime poucos dias depois de cometerem o homicídio.
Considerado um preso de comportamento exemplar, Daniel passou para o regime semiaberto em 2013 e progrediu para o regime aberto em 2018. Já seu irmão, Cristian, foi flagrado com munição de uso restrito após uma confusão, em um bar de Sorocaba, quando cumpria o regime semiaberto e voltou a ser preso
Suzane Von Richthofen, com quase 19 anos quando cometeu o crime, obteve progressão para o regime semiaberto em 2015, quando conseguiu o direito também a cinco saídas temporárias. Em uma delas, a jovem foi presa e levada para a cela solitária após fornecer endereço errado à administração penitenciária.
Posteriormente, a Justiça avaliou que tinha sido apenas uma falha formal e restabeleceu os direitos da presa. Atualmente com 39 anos, ela voltou a estudar com autorização da Justiça e faz graduação em biofarmácia em uma faculdade particular de Taubaté.

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