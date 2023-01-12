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No Paraná

Sem salário, homem furta galinha de patrão e acaba com mão decepada no PR

Vítima, de 60 anos, trabalhava na chácara do suspeito e foi atingido por um facão, na mão esquerda, durante uma discussão pelo furto da galinha e a falta de salário
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 jan 2023 às 11:57

Publicado em 12 de Janeiro de 2023 às 11:57

Sem salário, homem furta galinha de patrão e acaba com mão decepada no Paraná
Sem salário, homem furta galinha de patrão e acaba com mão decepada no Paraná Crédito: Reprodução
Um fazendeiro do Paraná está sendo investigado por decepar a mão de um funcionário que não recebeu o salário pelos serviços prestados e furtou uma galinha. A dívida era de R$ 300 e já teria sido cobrada mais de uma vez, sem sucesso.
De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima tem 60 anos, e trabalhava na chácara do suspeito, em Rio Branco do Sul, na região metropolitana de Curitiba. Ele perdeu a mão esquerda quando, durante uma discussão, foi atingido com um facão.
O caso aconteceu em 31 de dezembro do ano passado, mas o homem demorou uma semana para procurar atendimento médico porque tentava tratar o ferimento em casa. Vizinhos acionaram a Defesa Civil para que o encaminhasse ao hospital, conforme mostrou a RICtv, afiliada à RecordTV.
Ele foi atendido inicialmente pelo serviço social da prefeitura de Rio Branco do Sul, e o caso foi encaminhado para a Polícia Civil. A vítima foi ouvida e o suspeito identificado pela polícia, que investiga o caso.
A reportagem tenta contato com a prefeitura da cidade para saber sobre o estado de saúde da vítima. Caso tenha retorno, a nota será atualizada.

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