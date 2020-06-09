Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Ministério da Saúde agora diz que vai publicar total de mortes por Covid-19
Mas metodologia mudou

Ministério da Saúde agora diz que vai publicar total de mortes por Covid-19

No entanto, a pasta também confirmou que vai promover uma mudança na divulgação, o que deve diminuir o número de mortos a cada 24h
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2020 às 22:14

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 22:14

Ministério da Saúde recuou e anunciou nesta segunda-feira (8) que vai manter disponíveis os números acumulados de mortes e de casos confirmados da Covid-19. No entanto, a pasta também confirmou que vai promover uma mudança na divulgação, dando destaque para os dados efetivamente registrados nas últimas 24 horas.
Cariacica - ES - Sepultamento de vítima da covid-19 no cemitério Jardim da Saudade em Nova Rosa da Penha.
Sepultamento de vítima de Covid-19 no cemitério Jardim da Saudade em Nova Rosa da Penha, Cariacica. Crédito: Vitor Jubini
A pasta informou que vai adotar o modelo de divulgação com dados com base na data de ocorrência dos óbitos --e não pela data de notificação, como vinha acontecendo desde o início da pandemia. O modelo que será abandonado também é usado por praticamente todos os países.
Os números de mortes, portanto, serão menos impactantes. Isso porque o compilado dos óbitos pela data da notificação considerava não apenas os casos das últimas 24 horas mas também as mortes anteriores, mas que ainda aguardavam a confirmação da infecção pelo novo coronavírus.
O Ministério da Saúde divulgou os dados referentes a essa segunda-feira (8), antes do início da entrevista coletiva no Palácio do Planalto. Os dados surgiram em uma tela, enquanto a equipe técnica realizava testes. A pasta depois confirmou os dados.
Foram registrados 679 novas mortes e 15.654 casos confirmados da Covid-19, nas últimas 24 horas. Os dados já estão disponíveis no portal do Ministério com informações do novo coronavírus.

Veja Também

Coronavírus: Espírito Santo registra 871 mortes e passa de 20 mil casos

A pasta informou que Santa Catarina e Alagoas não divulgaram os seus dados até o momento da conclusão do boletim.

DADOS DE CONSÓRCIO DE VEÍCULOS DE IMPRENSA SÃO DIFERENTES

Um consórcio de veículos de imprensa formado para divulgar dados da Covid-19 apurados diretamente com as Secretarias de Saúde dos Estados mostrou, nesta segunda, dados diferentes dos apresentados pelo governo federal: o Brasil registrou 849 novas mortes e contabilizou mais 19.631 infectados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. O levantamento conjunto foi feito por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL.

Veja Também

Governo mudou divulgação após Bolsonaro exigir menos de mil mortes por dia

Conforme os dados reunidos, o país soma 710.887 registros de contaminação e 37.312 óbitos pela doença.

NOVA PLATAFORMA

O governo do presidente Jair Bolsonaro também recuou na prática de divulgar os dados apenas às 22h. Durante o fim de semana, a Saúde divulgou três notas defendendo esse horário, afirmando que ele seria necessário para fazer a contabilidade dos dados enviados pelos estados e oferecer números sem erros.
O novo formato de divulgação estará disponível em uma plataforma interativa na internet. O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco, informou que a plataforma pode estar disponível a partir desta terça-feira (9).
"Acreditamos que esteja disponível a partir de amanhã", informou o secretário durante entrevista coletiva, no Palácio do Planalto, em Brasília.

Veja Também

Falta de transparência aproxima governo Bolsonaro de regimes autoritários

O secretário-executivo - que é coronel do Exército- defendeu o novo modelo, afirmando que oferece dados mais completos para a análise do momento atual vivido pelo país, durante a pandemia.
O secretário afirma que as novas informações vão indicar aos gestores "como proceder e como o gestor, usando a ferramenta pode proceder em relação aos seus municípios", afirmou.

Veja Também

Após ataque de Olavo, empresários bolsonaristas negam dinheiro a guru

Toffoli diz que "dubiedade" de Bolsonaro sobre democracia assusta

Para Bolsonaro, manifestações contra o governo são "o grande problema"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
CPI do Crime Organizado rejeita relatório que pedia indiciamento de ministros do STF
Imagem de destaque
Marmita proteica: 8 receitas fáceis e nutritivas para o dia a dia
Imagem de destaque
Cachoeiro tem hotéis lotados e faz ajustes finais para show de Roberto Carlos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados