Ministério da Saúde agora diz que vai publicar total de mortes por Covid-19

Ministério da Saúde recuou e anunciou nesta segunda-feira (8) que vai manter disponíveis os números acumulados de mortes e de casos confirmados da Covid-19 . No entanto, a pasta também confirmou que vai promover uma mudança na divulgação, dando destaque para os dados efetivamente registrados nas últimas 24 horas.

Sepultamento de vítima de Covid-19 no cemitério Jardim da Saudade em Nova Rosa da Penha, Cariacica. Crédito: Vitor Jubini

A pasta informou que vai adotar o modelo de divulgação com dados com base na data de ocorrência dos óbitos --e não pela data de notificação, como vinha acontecendo desde o início da pandemia. O modelo que será abandonado também é usado por praticamente todos os países.

Os números de mortes, portanto, serão menos impactantes. Isso porque o compilado dos óbitos pela data da notificação considerava não apenas os casos das últimas 24 horas mas também as mortes anteriores, mas que ainda aguardavam a confirmação da infecção pelo novo coronavírus.

O Ministério da Saúde divulgou os dados referentes a essa segunda-feira (8), antes do início da entrevista coletiva no Palácio do Planalto. Os dados surgiram em uma tela, enquanto a equipe técnica realizava testes. A pasta depois confirmou os dados.

Foram registrados 679 novas mortes e 15.654 casos confirmados da Covid-19, nas últimas 24 horas. Os dados já estão disponíveis no portal do Ministério com informações do novo coronavírus.

A pasta informou que Santa Catarina e Alagoas não divulgaram os seus dados até o momento da conclusão do boletim.

DADOS DE CONSÓRCIO DE VEÍCULOS DE IMPRENSA SÃO DIFERENTES

Conforme os dados reunidos, o país soma 710.887 registros de contaminação e 37.312 óbitos pela doença.

NOVA PLATAFORMA

O governo do presidente Jair Bolsonaro também recuou na prática de divulgar os dados apenas às 22h. Durante o fim de semana, a Saúde divulgou três notas defendendo esse horário, afirmando que ele seria necessário para fazer a contabilidade dos dados enviados pelos estados e oferecer números sem erros.

O novo formato de divulgação estará disponível em uma plataforma interativa na internet. O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco, informou que a plataforma pode estar disponível a partir desta terça-feira (9).

"Acreditamos que esteja disponível a partir de amanhã", informou o secretário durante entrevista coletiva, no Palácio do Planalto, em Brasília.

O secretário-executivo - que é coronel do Exército- defendeu o novo modelo, afirmando que oferece dados mais completos para a análise do momento atual vivido pelo país, durante a pandemia.