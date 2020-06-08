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"Zé Carioca"

Após ataque de Olavo, empresários bolsonaristas negam dinheiro a guru

Olavo de Carvalho disse que vai derrubar o governo se o presidente continuar 'inativo e covarde'. O dono da Havan, Luciano Hang, disse que ele fez apenas um desabafo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2020 às 19:32

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 19:32

Empresários apoiadores de Jair Bolsonaro (sem partido) dizem que não vão dar dinheiro para ajudar o guru do presidente, Olavo de Carvalho, que foi multado em R$ 2,8 milhões por uma falsa acusação de pedofilia contra o cantor Caetano Veloso.
Olavo de Carvalho
Olavo de Carvalho mora nos Estados Unidos, mas influencia pessoas do governo e bolsonaristas no Brasil Crédito: Reprodução/Facebook
No final de semana, o filósofo divulgou um vídeo nas redes sociais afirmando que vai derrubar o governo se o presidente continuar "inativo e covarde".
Olavo também ofendeu Luciano Hang, o dono da Havan, que, segundo ele, é um "palhaço" que se veste de Zé Carioca, em alusão ao terno verde do empresário. Ele disse que Hang é "gente que não tem cultura e não gosta de quem tem".
Em resposta ao ataque, o dono da Havan também divulgou um vídeo para dizer que o guru bolsonarista fez apenas um desabafo, chutou o pau da barraca e que tem razão. O empresário ainda pediu apoio financeiro ao filósofo para ajudá-lo a lutar pela direita no Brasil.
Hang nega que tenha solicitado ajuda em dinheiro. Diz que só pediu para os apoiadores da direita comprarem livros do guru e se inscreverem nos cursos. O dono da Havan também sugere que advogados defendam Olavo gratuitamente.

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Procurados pela reportagem, Flávio Rocha (Riachuelo), Sebastião Bomfim (Centauro), Edgard Corona (SmartFit) e Washington Cinel (Gocil), que circulam no entorno do presidente, negaram intenção de participar da ajuda financeira.
"Não conheço o Olavo de Carvalho. Nunca vi nem tive contato", disse Cinel. "Não participo do dia a dia da política", respondeu Bomfim.

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