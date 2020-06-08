Após ataque de Olavo, empresários bolsonaristas negam dinheiro a guru

R$ 2,8 milhões por uma falsa acusação de pedofilia contra o cantor Caetano Veloso. Empresários apoiadores de Jair Bolsonaro (sem partido) dizem que não vão dar dinheiro para ajudar o guru do presidente, Olavo de Carvalho, que foi multado empor uma falsa acusação de pedofilia contra o cantor Caetano Veloso.

Olavo de Carvalho mora nos Estados Unidos, mas influencia pessoas do governo e bolsonaristas no Brasil Crédito: Reprodução/Facebook

Olavo também ofendeu Luciano Hang, o dono da Havan, que, segundo ele, é um "palhaço" que se veste de Zé Carioca, em alusão ao terno verde do empresário. Ele disse que Hang é "gente que não tem cultura e não gosta de quem tem".

Em resposta ao ataque, o dono da Havan também divulgou um vídeo para dizer que o guru bolsonarista fez apenas um desabafo, chutou o pau da barraca e que tem razão. O empresário ainda pediu apoio financeiro ao filósofo para ajudá-lo a lutar pela direita no Brasil.

Hang nega que tenha solicitado ajuda em dinheiro. Diz que só pediu para os apoiadores da direita comprarem livros do guru e se inscreverem nos cursos. O dono da Havan também sugere que advogados defendam Olavo gratuitamente.

Procurados pela reportagem, Flávio Rocha (Riachuelo), Sebastião Bomfim (Centauro), Edgard Corona (SmartFit) e Washington Cinel (Gocil), que circulam no entorno do presidente, negaram intenção de participar da ajuda financeira.