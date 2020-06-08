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37 mil no total

Brasil tem 849 mortes por Covid-19 em 24h, revelam veículos de imprensa

Levantamento feito por jornalistas de Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL junto às secretarias estaduais de Saúde mostra ainda que houve 19.631 novos casos de Covid-19 em um dia; são 710.887 no total
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2020 às 20:20

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 20:20

Vitória - ES - Covas abertas para sepultamento de vítimas da covid-19 no cemitério Boa Vista, em Maruípe.
Covas abertas para sepultamento de vítimas de Covid-19 no cemitério Boa Vista, em Maruípe. Crédito: Vitor Jubini
O Brasil registrou 849 novas mortes e contabilizou mais 19.631 infectados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo levantamento conjunto feito pelos veículos de comunicação Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL e divulgado nesta segunda-feira, 8. Conforme os dados reunidos, o país soma 710.887 registros de contaminação e 37.312 óbitos pela doença.
O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os jornalistas dos seis meios de comunicação, que uniram forças para coletar junto às secretarias estaduais de Saúde e divulgar números totais de mortos e contaminados. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Jair Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, o que ocorreu a partir da semana passada.
Com esse consórcio dos veículos de imprensa, o objetivo é informar os brasileiros sobre a evolução da covid-19 no País, cumprindo o papel de dar transparência aos dados públicos. Segundo balanço divulgado pelo Ministério da Saúde no início da noite desta segunda, foram notificados no país em 24 horas novos 679 óbitos e 15.654 infectados.
Bolsonaro interferiu para mudar divulgação de balanços
Como o Estadão mostrou nesta segunda, a mudança na forma como o governo divulga dados ocorreu após Bolsonaro determinar que o número de mortes ficasse abaixo de mil por dia. A ordem foi repassada ao ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, que entregou a demanda a seus subordinados. A avaliação do Planalto, porém, é de que a equipe executou mal a determinação do presidente.
Em 3 de junho, o Brasil bateu recorde, com o registro de 1.349 óbitos em 24 horas. Naquele dia, o governo atrasou a divulgação do balanço, que foi enviado por volta das 22h - os números vinham sendo liberados entre 19h e 20h. Na sexta, 5, terceiro dia seguido de atraso, Bolsonaro se recusou a responder de quem havia partido a ordem para postergar a publicação Ele disse: Acabou matéria no Jornal Nacional, referindo-se ao jornal da TV Globo, o de maior audiência no País.

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Na mesma sexta, o portal do ministério com o balanço saiu do ar. O site retornou no sábado, 6, mas passou a apresentar só informações sobre os casos novos" - registrados no próprio dia. Não havia mais os números totais de mortos e infectados. Nesta segunda-feira, os dados foram divulgados em uma coletiva de imprensa, por volta das 18h.
No começo da pandemia, balanço era divulgado no fim da tarde
Quando o ministério estava sob o comando de Luiz Henrique Mandetta, a pasta divulgava dados diários em coletivas de imprensa por volta das 17h. Em algumas ocasiões, os números eram a atualizados antes em uma plataforma criada pelo governo.
Com a demissão de Mandetta e a nomeação de Nelson Teich, a pasta mudou o horário de divulgação para 19h, com a justificativa de que haveria mais tempo para coletar informações e divulgar números mais consolidados. Após Teich pedir demissão, o ministério manteve a divulgação no mesmo horário, com atrasos eventuais.

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Segundo especialistas, ter transparência e qualidade na divulgação dos dados sobre infecções e mortes em decorrência da covid-19 é fundamental para compreender a evolução da pandemia. É isso que mostra onde novos casos estão surgindo, onde a epidemia ainda está em curva ascendente e onde está arrefecendo.
Sem clareza e segurança sobre esses números, apontam cientistas, é impossível tomar decisões sobre quais lugares precisam de reforço para a abertura de leitos de UTI, a oferta de respiradores ou mesmo em quais é possível iniciar os movimentos de abertura do isolamento social.

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