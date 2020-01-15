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Novo portal online

Ministério da Economia lança novo portal de compras governamentais

De acordo com a pasta, a nova ferramenta é simples e intuitiva e já está disponível para todos os cidadãos brasileiros, para acompanhamento dos processos de compras

Publicado em 15 de Janeiro de 2020 às 15:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2020 às 15:43
Nova ferramenta já está disponível para acesso pelos usuários.   Crédito: Divulgação/ Site Painel de Compras Governo
O Ministério da Economia lançou hoje (15) uma nova versão do Painel de Compras , plataforma que divulga informações e dados sobre as contratações públicas do governo federal. De acordo com a pasta, a nova ferramenta é simples e intuitiva e já está disponível para todos os cidadãos brasileiros, para acompanhamento dos processos de compras.
O objetivo do governo com o painel é oferecer mais transparência e controle social das compras públicas. Uma das novidades, segundo o ministério, é o conceito de ciclo de vida da contratação pública, que facilitará o entendimento das etapas das licitações.
Em 2019, foram realizados cerca de 80 mil processos de compras de bens e serviços no governo federal. Essas contratações resultaram em um valor homologado de R$ 46 bilhões entre janeiro e o início de dezembro do ano passado.
Com informações da Agência Brasil 

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