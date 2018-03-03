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Soltura de Macarrão

'Minha pena é perpétua', diz mãe de Eliza Samudio

Sônia Samudio lamentou a decisão que liberou um dos envolvidos no sequestro e na morte da ex-modelo

Publicado em 03 de Março de 2018 às 19:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2018 às 19:44
Luiz Henrique Ferreira Romão (Macarrão), um dos envolvidos na morte de Eliza Samúdio Crédito: Cristiane Mattos/Flickr
A liberdade concedida a Luiz Henrique Ferreira Romão, 32, mais conhecido por Macarrão, envolvido na morte de Eliza Samudio, deixou os familiares da ex-modelo indignados. Neste sábado (03), Sônia de Fátima Moura, mãe da vítima, divulgou vídeo em que lamenta a decisão.
"A resposta que eu tanto almejo até hoje a Justiça não conseguiu me dar, que é o corpo da minha filha", falou ela. A mulher disse ainda que a punição maior quem recebeu foi ela mesma, por perder Eliza. "Minha pena é a perpétua", declarou Sônia, que reside em Campo Grande (MS).
Macarrão deixou a cadeia de Pará de Minas (MG) por volta das 22h30 desta sexta-feira (02), beneficiado pela progressão de pena. Ele ficou preso por sete anos e terá de seguir algumas regras, como não sair de casa no período noturno.
Eliza Samudio desapareceu em 2010 e o corpo nunca foi encontrado. Macarrão foi acusado de ajudar o goleiro Bruno Fernandes a se livrar da vítima, com quem teve um filho e se negava a assumir a paternidade.
O atleta segue preso em Varginha (MG), mas já obteve o direito de deixar a cadeia durante o dia para dar aula de futebol a crianças de uma entidade local. A previsão é de que também consiga o semiaberto em 2019.

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