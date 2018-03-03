'Minha pena é perpétua', diz mãe de Eliza Samudio

Luiz Henrique Ferreira Romão (Macarrão), um dos envolvidos na morte de Eliza Samúdio Crédito: Cristiane Mattos/Flickr

A liberdade concedida a Luiz Henrique Ferreira Romão, 32, mais conhecido por Macarrão, envolvido na morte de Eliza Samudio, deixou os familiares da ex-modelo indignados. Neste sábado (03), Sônia de Fátima Moura, mãe da vítima, divulgou vídeo em que lamenta a decisão.

"A resposta que eu tanto almejo até hoje a Justiça não conseguiu me dar, que é o corpo da minha filha", falou ela. A mulher disse ainda que a punição maior quem recebeu foi ela mesma, por perder Eliza. "Minha pena é a perpétua", declarou Sônia, que reside em Campo Grande (MS).

Macarrão deixou a cadeia de Pará de Minas (MG) por volta das 22h30 desta sexta-feira (02), beneficiado pela progressão de pena. Ele ficou preso por sete anos e terá de seguir algumas regras, como não sair de casa no período noturno.

Eliza Samudio desapareceu em 2010 e o corpo nunca foi encontrado. Macarrão foi acusado de ajudar o goleiro Bruno Fernandes a se livrar da vítima, com quem teve um filho e se negava a assumir a paternidade.