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Covid-19

Minas Gerais decreta estado de emergência por causa do coronavírus

Segundo nota publicada no site oficial da Secretária de Saúde de Minas Gerais, a decisão faz parte das 'ações de preparação para assistência aos pacientes com coronavírus'

Publicado em 13 de Março de 2020 às 15:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2020 às 15:56
Coronavírus foi classificado pela OMS como pandemia Crédito: Divulgação
A Secretária de Saúde de Minas Gerais decretou estado de emergência em saúde pública por conta da pandemia do novo coronavírus. Segundo nota publicada no site oficial do órgão, a decisão faz parte das "ações de preparação para assistência aos pacientes com coronavírus".
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O decreto permite a compra de insumos e contratação de profissionais para lidar com o surto no Estado.
"Por meio do decreto fica prevista, ainda, a possibilidade de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, vacinação e tratamentos médicos em pacientes que se recusarem a receber atendimento, além da aquisição de serviços com pagamento posterior de indenização, caso necessário", divulgou a Secretaria.

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