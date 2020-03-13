Minas Gerais decreta estado de emergência por causa do coronavírus

Coronavírus foi classificado pela OMS como pandemia Crédito: Divulgação

A Secretária de Saúde de Minas Gerais decretou estado de emergência em saúde pública por conta da pandemia do novo coronavírus. Segundo nota publicada no site oficial do órgão, a decisão faz parte das "ações de preparação para assistência aos pacientes com coronavírus".

O decreto permite a compra de insumos e contratação de profissionais para lidar com o surto no Estado.