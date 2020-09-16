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Em entrevista

Michel Temer diz defender semiparlamentarismo no Brasil e fim da reeleição

O ex-presidente disse ser 'muito a favor de um mandato no presidencialismo de cinco ou seis anos sem reeleição'

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 12:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2020 às 12:00
Michel Temer, ex-presidente da República
O ex-presidente da República Michel Temer, disse defender a tese do semiparlamentarismo para o Brasil Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O ex-presidente Michel Temer disse defender, além do fim da reeleição para os mandatos presidenciais, a tese do semiparlamentarismo para o Brasil, sistema político em que o presidente da República dividiria espaço com um primeiro-ministro.
Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o ex-presidente disse ser "muito a favor de um mandato no presidencialismo de cinco ou seis anos sem reeleição". Temer comentava a opinião do também ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em artigo publicado no Estadão, no qual o tucano disse ter sido "um erro" permitir a reeleição.
"Ou se amplia para cinco ou seis anos o tempo de mandato presidencial para manter o presidencialismo ou se faz uma coisa mais radical para o futuro, que é estabelecer um sistema semipresidencialista ou semiparlamentarista, onde se elimina os traumas institucionais de impedimentos, por exemplo", disse Temer, que ascendeu à Presidência da República após impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.
"Os governos caem no parlamentarismo com muita tranquilidade. Portanto, seria o melhor caminho ao meu modo de ver", completou Temer.

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