MG investiga caso suspeito de coronavírus chinês em Belo Horizonte

Mulher com suspeita de coronavírus está internada no Hospital Eduardo de Menezes Crédito: Foto: Herbert Cabral/TV Globo

De acordo com informações divulgadas pelo Estadão na tarde desta quarta-feira (22), a Secretaria Estadual da Saúde de Minas Gerais investiga um caso suspeito de infecção pelo novo coronavírus de uma mulher brasileira que retornou recentemente da China. Conforme nota divulgada pela pasta nesta quarta-feira, 22, a paciente, de 35 anos, é brasileira mas voltou de Xangai a Belo Horizonte no último dia 18 de janeiro com sintomas respiratórios "compatíveis com doença respiratória viral aguda". Na China, a doença já teve 17 mortes e mais de 400 casos.

Segundo a secretaria, "tendo em vista o contexto epidemiológico atual do país onde a paciente esteve, foi considerada a hipótese de doença causada pelo novo coronavírus". Apesar de não apresentar qualquer sinal indicativo de gravidade clínica, a paciente foi conduzida rapidamente para o Hospital Estadual de Menezes (HEM) para observação cuidadosa em ambiente hospitalar.

"Todas as medidas assistenciais para redução de risco de transmissão foram tomadas", segundo a pasta. Conforme informações que foram repassadas pela paciente à vigilância epidemiológica de BH, a paciente não esteve na região de Wuhan, epicentro da crise nem teve contato com pessoa sintomática na China.

Os exames capazes de confirmar ou descartar a hipótese diagnóstica estão em andamento em laboratórios de referência, de acordo com a secretaria. Na China, o novo coronavírus já causou 17 mortes e mais de 400 infecções, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira pelo governo chinês. Também já foram registrados casos no Japão, na Coreia do Sul, na Tailândia e nos Estados Unidos. México e Colômbia também informaram nesta quarta investigar casos suspeitos de coronavírus.

Os primeiros casos de coronavírus foram reportados em dezembro em Wuhah, região da China central. Os sintomas da nova infecção são febre e fadiga, acompanhados de tosse seca e, em muitos casos, de dispneia (dificuldade de respirar).

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