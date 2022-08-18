Menino fica preso em máquina de bichinhos de pelúcia em shopping; veja vídeo

Uma família passou um sufoco dentro de um shopping na noite de terça-feira (16), na Zona Norte do Rio de Janeiro. Uma criança, de apenas 2 anos de idade, conseguiu entrar na máquina de pegar bichinhos de pelúcias e ficou um pouco mais de 20 minutos dentro brinquedo.

"Ele é muito arteiro, então, o que ele faz eu já estou acostumada. Não imaginei que ia ter tanta repercussão. O bombeiro abriu a máquina e teve que entrar para tirar ele de lá", contou Jailma Soares do Nascimento, a mãe de Samuel, que teve sua imagem viralizada nas redes após os apelos ao garoto para tentar sair do local.

Jailma ainda relatou à TV Globo que a família saiu para fazer um lanche e o pai aproveitou para jogar na máquina. Nesse momento, Samuel entrou no espaço dos brinquedos pelo buraco por onde os bichinhos de pelúcia caem. A mãe chegou a bater no vidro para convencer o filho a voltar por onde entrou, mas o garoto curtiu estar entre os brinquedos e não queria sair. "Olha aqui para a mamãe", dizia ela, mas sendo ignorada.

Como muita gente começou a se aglomerar para ver o menino e fazer vídeos, a equipe de segurança foi chamada. Os técnicos responsáveis pelo brinquedo isolaram o local para que a máquina fosse aberta e o menino acabou sendo retirado, sem nenhum ferimento. Samuel ainda ganhou o bichinho de pelúcia preferido

A alegria de Samuel dentro da máquina de bichinhos de pelúcia Crédito: Reprodução/Twitter