Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Menina de 8 anos é encontrada morta após sair para brincar em São Paulo
Vizinho confessou crime

Menina de 8 anos é encontrada morta após sair para brincar em São Paulo

Ela estava desaparecida desde o final da tarde de sexta-feira (10), após sair para brincar em uma praça perto de sua casa, no bairro Três Cantos

Publicado em 14 de Janeiro de 2020 às 11:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2020 às 11:59
 O corpo da menina Emanuelle Pestana de Castro, 8, foi encontrado na noite de segunda-feira (13) em um canavial na Fazenda Santana Nova, em Chavantes, cidade localizada a 379 km de São Paulo. Ela estava desaparecida desde o final da tarde de sexta-feira (10), após sair para brincar em uma praça perto de sua casa, no bairro Três Cantos.
Emanuelle foi encontrada morta em área rural Crédito: Acervo pessoal
O desaparecimento mobilizou a cidade de 12 mil habitantes. Grupos de moradores se organizaram para tentar localizar a criança e o caso ganhou repercussão nacional. Uma equipe de voluntários de Marília, na região, também participou das buscas ao lado dos policiais. 
O mistério foi resolvido no início desta semana após a prisão de Agnaldo Guilherme Assunção, vizinho da família de Emanuelle. Segundo informações da Polícia Civil, ele confessou a morte da criança a facadas e mostrou onde o corpo estava enterrado. 
Equipes da polícia precisaram usar um trator para ter acesso ao local em que o corpo estava parcialmente enterrado. Por causa da chuva dos últimos dias, carros da polícia atolaram na lama e foram resgatados. 
Uma multidão acompanhou, nas ruas de terra ao redor do canavial, as buscas da polícia pelo corpo de Emanuelle. Mais cedo, quando o nome do acusado apareceu como suspeito, a polícia precisou intervir para que ele não fosse linchado. 
Em seu depoimento, Assunção contou que levou a criança de bicicleta até o matagal entre Chavantes e Canitar, cometeu o crime e enterrou parte do corpo -as pernas ficaram para fora. Ele disse à polícia que decidiu matar a menina após uma briga entre familiares dele e de Emanuelle. Também contou que convenceu a criança a ir até a área rural dizendo que colheriam mangas para presentear a mãe dela. 
Durante o período das buscas, imagens de câmeras de segurança foram recolhidas e mostraram a menina a caminho da praça e depois brincando no local. O acusado também aparece em imagens nos arredores da praça. 
Agnaldo foi levado para a Cadeia Pública da região e o corpo de Emanuelle para o IML (Instituto Médico Legal).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados