Menina de 8 anos é encontrada morta após sair para brincar em São Paulo

O corpo da menina Emanuelle Pestana de Castro, 8, foi encontrado na noite de segunda-feira (13) em um canavial na Fazenda Santana Nova, em Chavantes, cidade localizada a 379 km de São Paulo. Ela estava desaparecida desde o final da tarde de sexta-feira (10), após sair para brincar em uma praça perto de sua casa, no bairro Três Cantos.

Emanuelle foi encontrada morta em área rural Crédito: Acervo pessoal

O desaparecimento mobilizou a cidade de 12 mil habitantes. Grupos de moradores se organizaram para tentar localizar a criança e o caso ganhou repercussão nacional. Uma equipe de voluntários de Marília, na região, também participou das buscas ao lado dos policiais.

O mistério foi resolvido no início desta semana após a prisão de Agnaldo Guilherme Assunção, vizinho da família de Emanuelle. Segundo informações da Polícia Civil, ele confessou a morte da criança a facadas e mostrou onde o corpo estava enterrado.

Equipes da polícia precisaram usar um trator para ter acesso ao local em que o corpo estava parcialmente enterrado. Por causa da chuva dos últimos dias, carros da polícia atolaram na lama e foram resgatados.

Uma multidão acompanhou, nas ruas de terra ao redor do canavial, as buscas da polícia pelo corpo de Emanuelle. Mais cedo, quando o nome do acusado apareceu como suspeito, a polícia precisou intervir para que ele não fosse linchado.

Em seu depoimento, Assunção contou que levou a criança de bicicleta até o matagal entre Chavantes e Canitar, cometeu o crime e enterrou parte do corpo -as pernas ficaram para fora. Ele disse à polícia que decidiu matar a menina após uma briga entre familiares dele e de Emanuelle. Também contou que convenceu a criança a ir até a área rural dizendo que colheriam mangas para presentear a mãe dela.

Durante o período das buscas, imagens de câmeras de segurança foram recolhidas e mostraram a menina a caminho da praça e depois brincando no local. O acusado também aparece em imagens nos arredores da praça.