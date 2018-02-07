Menina de 7 anos morre após participar do 'desafio do desodorante'

Adrielly, de 7 anos, morreu após inalar desodorante aerosol Crédito: Reprodução/Facebook

Uma menina de 7 anos morreu depois de inalar grande quantidade de desodorante aerosol enquanto participava de um desafio disseminado nas redes sociais. A tragédia aconteceu no sábado, em São Bernardo do Campo, em São Paulo. A família de Adrielly Gonçalves tentou socorrer a menina, mas ela chegou morta à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Agora, a família está fazendo campanha nas redes sociais para alertar sobre o perigo de menores de idade repetirem ações irresponsáveis divulgadas pela internet.

O objetivo do "desafio do desodorante" consiste em inalar o produto pelo maior tempo que conseguir suportar. "Ela, criança inocente, colocou o desodorante direto na boca e desmaiou, tendo parada cardíaca em sequência", diz o texto divulgado por parentes da menina no Facebook.

Adrielly Gonçalves estava brincando em casa quando espirrou o spray diretamente na boca e segurou o ar, passando mal instantaneamente. Segundo a tia e madrinha dela, Lásara de Oliveira, de 34 anos, a sobrinha assistiu a um vídeo na web que mostrava uma pessoa mostrando como era o desafio. Outras versões da perigosa atitude envolvem congelar partes do corpo com o spray.

"Gostaria de alertar aos pais que fiquem de olho nos conteúdos que os filhos pesquisam na internet", afirma o post sobre a menina "linda e muito amada". "Peço que rezem, orem pela mãezinha dela, Marcia Gonçalves, pois ela está desolada uma tristeza que espero que nem uma mãe pai familiar venha passar", completa a mensagem.

A caçula estava prestes a começar os estudos no segundo ano do ensino fundamental, mas seus planos foram interrompidos na brincaqueira que fugiu de seu controle. Ela tinha quatro irmãos mais velhos, de 23 anos, 17, 13 e 10. Era a única menina. Seu corpo foi velado e enterrado no domingo.

 Foi um fato muito triste. Ela assistiu a um vídeo na internet e na noite de sábado aspirou o desodorante na boca, imitando o desafio. Segurou o ar, mas infelizmente deu parada caríaca. Levamos para a UPA, mas ela já chegou lá em óbito. Ela fez como brincadeira, não ia gravar  disse Lásara.