Menina de 11 anos morre após ser espancada por colegas em escola de Pernambuco

Segundo familiares, Alícia Valentina Lima dos Santos Silva foi espancada dentro do banheiro da Escola Municipal Tia Zita, no sertão de Pernambuco

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 05:25

Uma menina de 11 anos morreu na noite deste domingo (7) após ter sido agredida por colegas dentro da escola onde estudava, em Belém do São Francisco, no sertão de Pernambuco. O caso aconteceu na última quarta-feira (3).

Segundo familiares, Alícia Valentina Lima dos Santos Silva foi espancada dentro do banheiro da Escola Municipal Tia Zita. Ela chegou a ser atendida em diferentes unidades de saúde apresentando sangramentos pelo nariz e ouvido, mas foi liberada em todas as ocasiões

Alícia Valentina, tinha 10 anos e faleceu em decorrência das agressões que sofreu no colégio Crédito: Reprodução/redes sociais

O quadro se agravou quando ela começou a vomitar sangue.

Não há detalhes sobre quantas pessoas participaram das agressões, nem sobre o que motivou o ataque.

Os familiares disseram que ela era querida por todos e que não era de se envolver em brigas. Por isso, afirmaram não ter informações sobre a agressão.

Ainda de acordo com a família, depois do ataque, Alícia começou a apresentar sangramentos no nariz e no ouvido, sendo levada pela primeira vez ao hospital municipal da cidade. Após atendimento inicial, foi liberada.

Ainda na quarta-feira, ao voltar para casa, ela voltou a apresentar sangramento pelo ouvido. Novamente socorrida, passou por avaliação médica em um posto de saúde, mas mais uma vez recebeu alta. Pouco depois, começou a vomitar sangue e precisou retornar ao hospital.

Diante da piora do quadro, a menina foi transferida de forma emergencial para o Hospital Regional de Salgueiro, cidade próxima a Belém do São Francisco. Na quinta-feira (4), devido à gravidade dos ferimentos, foi levada ao Hospital da Restauração, no Recife, referência em casos neurológicos. A capital pernambucana fica a 440 km do município onde a menina morava.

A unidade confirmou na noite de domingo a morte encefálica da estudante. O corpo de Alícia permanece no Instituto Médico Legal do Recife e deve ser liberado na terça-feira (9). Ainda não há informações sobre o sepultamento.

Em nota, a prefeitura de Belém do São Francisco afirmou que prestou "toda a assistência necessária à família" desde os primeiros momentos e que não houve omissão por parte do poder público.

O comunicado disse ainda que "não houve negligência médica ou alta hospitalar pelos profissionais da saúde que realizaram o atendimento da menor Alícia Valentina no Hospital do município Dr. José Alventino Lima", e que a estudante teria sido levada para casa pela mãe "sem autorização da médica plantonista".

A administração municipal também disse que o caso foi encaminhado às autoridades competentes e manifestou solidariedade à família, amigos, professores e colegas da aluna.

Nas redes sociais, a Secretaria de Educação municipal disse manifestar "profundo pesar pelo falecimento da estudante" e afirmou se solidarizar com familiares e amigos.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que instaurou inquérito e que o caso está sob investigação. A corporação não deu detalhes, alegando a necessidade de preservar o andamento das diligências e o fato de que a ocorrência envolve menores de idade.

