Megaoperação mira Comando Vermelho no RJ; 51 mandados serão cumpridos

As equipes fazem a operação no Complexo do Chapadão, na zona norte da capital, e no interior do estado; até o momento, quatro suspeitos foram presos em flagrante

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 13:14

A Polícia Civil do Rio de Janeiro começou na manhã desta quarta-feira (14) mais uma etapa da operação Contenção contra o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e roubos do CV (Comando Vermelho) no estado. São 51 mandados de busca e apreensão a serem cumpridos. As equipes fazem a operação no Complexo do Chapadão, na zona norte da capital, e no interior do estado. Até o momento, quatro suspeitos foram presos em flagrante. Em um automóvel, em um dos endereços, os agentes apreenderam um fuzil, granadas, munições e coletes balísticos. Em um ferro-velho, também foram encontrados materiais metálicos suspeitos.

O alvo da ação é uma quadrilha ligada ao CV. Segundo a investigação, o grupo atua no tráfico de drogas e na receptação de cargas e veículos no Complexo do Chapadão, além de lavar dinheiro com movimentação e ocultação de recursos financeiros de origem ilegal. Os criminosos não atuam só no Complexo do Chapadão. Conforme a polícia, endereços no município de Teresópolis são utilizados como locais de armazenamento, ocultação de bens, apoio logístico e possíveis comandos de movimentações financeiras.

A operação desta quarta-feira busca provas para fundamentar a investigação contra a quadrilha. "As investigações continuam para identificar e responsabilizar criminalmente todos os envolvidos em diferentes núcleos da organização criminosa", afirmou a corporação. A etapa faz parte da Operação Contenção, que deixou 121 mortos nos complexos da Penha e do Alemão em dezembro. Ela foi considerada a mais letal da história do país e busca conter o avanço territorial do CV, prender integrantes já identificados, arrecadar novas provas, identificar patrimônios ilícitos para posterior bloqueio judicial, bem como apreender drogas, armamentos e remover barricadas.

