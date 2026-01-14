Home
>
Brasil
>
Megaoperação mira Comando Vermelho no RJ; 51 mandados serão cumpridos

Megaoperação mira Comando Vermelho no RJ; 51 mandados serão cumpridos

As equipes fazem a operação no Complexo do Chapadão, na zona norte da capital, e no interior do estado; até o momento, quatro suspeitos foram presos em flagrante

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 13:14

A Polícia Civil do Rio de Janeiro começou na manhã desta quarta-feira (14) mais uma etapa da operação Contenção contra o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e roubos do CV (Comando Vermelho) no estado. São 51 mandados de busca e apreensão a serem cumpridos. As equipes fazem a operação no Complexo do Chapadão, na zona norte da capital, e no interior do estado. Até o momento, quatro suspeitos foram presos em flagrante. Em um automóvel, em um dos endereços, os agentes apreenderam um fuzil, granadas, munições e coletes balísticos. Em um ferro-velho, também foram encontrados materiais metálicos suspeitos.

Recomendado para você

Esse período é ideal para as crianças desacelerarem e vivenciarem experiências que estimulem a autonomia e a criatividade

Recesso escolar: 5 dicas para unir lazer e aprendizado nas férias

Segundo o órgão, as respostas da concessionária às notificações do Procon somadas às reclamações registradas por clientes comprovaram as falhas na prestação dos serviços, como deixar de fornecer energia por tempo superior a 48 horas

Procon multa Enel em R$ 14 milhões por apagões em São Paulo

A um dos delegados, Arthur Afonso Nobre de Araújo, houve oferta de R$ 485 mil em propina; R$ 150 mil teriam sido efetivamente repassados

Delegados do PA atuaram para grupo que fraudou empréstimos, diz Promotoria

O alvo da ação é uma quadrilha ligada ao CV. Segundo a investigação, o grupo atua no tráfico de drogas e na receptação de cargas e veículos no Complexo do Chapadão, além de lavar dinheiro com movimentação e ocultação de recursos financeiros de origem ilegal. Os criminosos não atuam só no Complexo do Chapadão. Conforme a polícia, endereços no município de Teresópolis são utilizados como locais de armazenamento, ocultação de bens, apoio logístico e possíveis comandos de movimentações financeiras.

A operação desta quarta-feira busca provas para fundamentar a investigação contra a quadrilha. "As investigações continuam para identificar e responsabilizar criminalmente todos os envolvidos em diferentes núcleos da organização criminosa", afirmou a corporação. A etapa faz parte da Operação Contenção, que deixou 121 mortos nos complexos da Penha e do Alemão em dezembro. Ela foi considerada a mais letal da história do país e busca conter o avanço territorial do CV, prender integrantes já identificados, arrecadar novas provas, identificar patrimônios ilícitos para posterior bloqueio judicial, bem como apreender drogas, armamentos e remover barricadas.

Leia mais

Imagem - Jovem é morta a tiros após discussão de trânsito no interior de SP

Jovem é morta a tiros após discussão de trânsito no interior de SP

Imagem - Três suspeitos de serem mandantes da morte de ex-delegado Ruy Ferraz são presos

Três suspeitos de serem mandantes da morte de ex-delegado Ruy Ferraz são presos

Imagem - Cidade em SP multa em até R$ 10 mil quem viaja e deixa pet sozinho em casa

Cidade em SP multa em até R$ 10 mil quem viaja e deixa pet sozinho em casa

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais