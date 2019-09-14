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Mega-Sena

Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado de R$ 100 milhões

O prêmio está acumulado há 11 concursos e será sorteado a partir das 20 horas

Publicado em 

14 set 2019 às 05:32

Publicado em 14 de Setembro de 2019 às 05:32

Mega-Sena paga neste sábado prêmio de R$ 100 milhões Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A Mega-Sena vai sortear, neste sábado (14), o prêmio de R$ 100 milhões, acumulado há 11 concursos.
O sorteio das seis dezenas do concurso 2.188 será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.
De acordo com a Caixa, caso aplicado na poupança, o valor do prêmio poderia render mais de R$ 340 mil por mês.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país. O bilhete simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50.

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