Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado de R$ 100 milhões

Mega-Sena paga neste sábado prêmio de R$ 100 milhões Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Mega-Sena vai sortear, neste sábado (14), o prêmio de R$ 100 milhões, acumulado há 11 concursos.

O sorteio das seis dezenas do concurso 2.188 será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

De acordo com a Caixa, caso aplicado na poupança, o valor do prêmio poderia render mais de R$ 340 mil por mês.