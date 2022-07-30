Mega-Sena deste sábado (30/7) sorteia prêmio de R$ 22 milhões

O Concurso 2.505 da Mega-Sena, que será realizado neste dia 30 à noite, em São Paulo, deve pagar o prêmio de R$ 13 milhões a quem acertar as seis dezenas. O sorteio será às 20h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê.