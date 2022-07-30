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Loterias

Mega-Sena deste sábado (30/7) sorteia prêmio de R$ 22 milhões

O Concurso 2.505  da Mega-Sena, que será realizado neste dia 30 à noite, em São Paulo, deve pagar o prêmio de R$ 13 milhões a quem acertar as seis dezenas. O sorteio será às 20h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê.
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

30 jul 2022 às 09:16

Publicado em 30 de Julho de 2022 às 09:16

O Concurso 2.505  da Mega-Sena, que será realizado hoje (30) à noite em São Paulo, deve pagar o prêmio de R$ 13 milhões a quem acertar as seis dezenas. O sorteio será às 20h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê.
O último concurso (2.504), na quarta-feira (27) não teve acertadores.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

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