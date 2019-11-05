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Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 60 milhões

Os números sorteados foram 01 - 28 - 29 - 32 - 35 - 56
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2019 às 21:59

Publicado em 04 de Novembro de 2019 às 21:59

Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 60 milhões Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
As seis dezenas do Concurso 2.204 da Mega-Sena, sorteadas hoje (4), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, não teve vencedores. O prêmio para o próximo concurso, que será sorteado na quarta-feira (6), está estimado em R$ 60 milhões.
Os números sorteados foram 01 - 28 - 29 - 32 - 35 - 56.
A quina teve 76 ganhadores que vão receber, cada um, R$ 45.148,15. Acertaram quatro números 5.847 apostadores, que receberão o prêmio individual de R$ 838,34.
As apostas para o próximo concurso da Mega-Sena podem ser feitas até às 19h de quarta-feira. A aposta mínima, de seis números, custa R$ 3,50.

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