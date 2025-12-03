Home
>
Brasil
>
Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 8 milhões

Agência Brasil

Imagem de perfil de Agência Brasil

Agência Brasil

[email protected]

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 09:34

homem-preenchendo-volante-do-sorteio-da-mega-sena
Ganhador da Mega no ES faturou, sozinho, mais de R$ 99 milhões Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.946 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (2). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 8 milhões para o próximo sorteio. Os números sorteados foram: 04 - 13 - 17 - 21 - 49 - 54. 48 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 22.485,09 cada. 2.672 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 665,80 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (4), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. Para o bolão, o sistema fica disponível até às 20h30 no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

