Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 8 milhões

48 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 22.485,09 cada. 2.672 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 665,80 cada

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 09:34

Ganhador da Mega no ES faturou, sozinho, mais de R$ 99 milhões Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.946 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (2). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 8 milhões para o próximo sorteio. Os números sorteados foram: 04 - 13 - 17 - 21 - 49 - 54. 48 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 22.485,09 cada. 2.672 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 665,80 cada



Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (4), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. Para o bolão, o sistema fica disponível até às 20h30 no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

