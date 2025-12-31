Premiação

Mega da Virada tem sorteio atrasado após filas de espera para apostas

Apostadores também enfrentaram dificuldades para conseguir acessar canais digitais da loteria para fazerem suas fezinhas

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 22:46

SÃO PAULO - O sorteio da Mega da Virada previsto para as 22 horas desta quarta-feira (31) acabou tendo atrasos. Até as 22h47, o concurso ainda não tinha sido realizado. Ao longo do dia, o aplicativo e o site de Loterias Caixa ficaram com longa fila de espera. O concurso tem prêmio estimado em R$ 1 bilhão, o maior já pago na história.

O horário de encerramento das apostas também mudou em 2025. Elas puderam ser feitas até as 20h (horário de Brasília), tanto em casas lotéricas quanto pelo site ou aplicativo. Antes, as apostas terminavam às 18h. Pelos canais on-line, muitos apostadores ficaram até uma hora esperando conseguir acesso. Alguns chegaram seu espaço de espera cancelado.

Segundo a Caixa, caso apenas um ganhador leve o prêmio e aplique todo o dinheiro na caderneta de poupança, receberá R$ 6,7 milhões no primeiro mês.

Mega da virada Crédito: Tomaz Silva | Agência Brasil

