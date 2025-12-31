Home
Caixa adia sorteio da Mega da Virada e prêmio sobe para R$ 1,09 bi

Sorteio ocorrerá na manhã desta quinta-feira, primeiro dia de 2026. Informação foi divulgada depois de uma hora de atraso

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 23:23

SÃO PAULO - A Caixa Econômica Federal adiou o sorteio da Mega da Virada para 10 horas desta quinta-feira (1º). O concurso seria realizado às 22 horas, mas, após mais de uma hora de atraso, o banco anunciou a remarcação. O valor do prêmio que era de R$ 1 bilhão agora pulou para R$ 1,09 bi.

Devido à demora, nas redes sociais, apostadores reclamaram da falta de explicação

As apostas para a Mega da Virada puderam ser feitas até as 20h (de Brasília) desta quarta-feira numa casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa. A aposta simples, com seis números, custava R$ 6. A mais cara, com 20 números, saía por R$ 232.560.

A estatística do banco estatal não considera o sorteio de loteria especial de fim de ano, realizado em 2008, que tinha regras diferentes, tanto que o prêmio acumulou e foi sorteado no concurso seguinte da Mega-Sena tradicional.

Volante para aposta da Mega-Sena da Virada em uma casa lotérica
Aposta da Mega-Sena da Virada em uma casa lotérica Crédito: Tomaz Silva/ Agência Brasil

