Médicos do Sírio Libanês vão examinar Bolsonaro

Jair Bolsonaro (PSL) Crédito: Ap Fotos/Guilherme Rodrigues

Uma equipe de médicos do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, embarcou para Juiz de Fora (MG) para examinar o estado de saúde do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) e avaliar se há chances de transferi-lo para São Paulo.

Segundo fontes ouvidas pela Coluna, os médicos vão ficar com o capitão reformado durante a noite e a transferência só deve acontecer na sexta-feira (07) pela manhã. Jair Bolsonaro foi esfaqueado na tarde de hoje durante uma carreata em Juiz de Fora.

Segundo informações da Santa Casa, onde ele está internado, foi constatada lesão da artéria mesentérica superior, que foi reparada, lesão transfixante do cólon transverso (intestino grosso) que foi reparada, e três lesões em intestino delgado, também reparadas.

A informação é de que Bolsonaro encontra-se estável, com pressão arterial normal e sem risco iminente de morte e a hemorragia está controlada.